Полиция задержала преступников, убивших заложника в Кривом Роге

КИЕВ, 11 фев — РИА Новости Украина. В Кривом Роге полиция задержала трех подозреваемых в похищении и убийстве 20-летнего мужчины, сообщил начальник Нацполиции в Днепропетровской области Виталий Глуховеря.

По его словам, молодого человека похитили месяц назад и потребовали от его матери выкуп в 100 тысяч гривен. Через три недели, не дождавшись денег, похитители его убили.

В преступлении подозревается мужчина, который ранее отбывал срок за мошенничество. Еще двое человек подозреваются в соучастии.

По данным полиции, организатор заранее устроился на работу в службу маршрутного такси, чтобы обеспечить алиби в момент похищения.

"Для раскрытия этого преступления мы опросили более 100 человек, провели более 80 оперативно-следственных действий", — написал Глуховеря в Facebook.

Ранее сообщалось, что в пятницу, 9 февраля, около 18:00 в Покровском районе Кривого Рога найдено тело 31-летнего мужчины. Тело криворожанина без признаков жизни нашли жители ближайших домов. На трупе обнаружена колото-резанная рана в области шеи.