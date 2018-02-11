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    Полиция задержала преступников, убивших заложника в Кривом Роге

    Тема:

    Криминальные войны в Украине (248)

    (обновлено: )141
    По информации полиции, в похищении и убийстве 20-летнего парня подозревается мужчина, который ранее отбывал срок за мошенничество. Еще двое человек подозреваются в соучастии.
    В Кривом Роге бандиты, не дождавшись выкупа, убили заложника
    Facebook Виталия Глуховери

    КИЕВ, 11 фев — РИА Новости Украина.  В Кривом Роге полиция задержала трех подозреваемых в похищении и убийстве 20-летнего мужчины, сообщил начальник Нацполиции в Днепропетровской области Виталий Глуховеря.

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    По его словам, молодого человека похитили месяц назад и потребовали от его матери выкуп в 100 тысяч гривен. Через три недели, не дождавшись денег, похитители его убили.

    В преступлении подозревается мужчина, который ранее отбывал срок за мошенничество. Еще двое человек подозреваются в соучастии.

    По данным полиции, организатор заранее устроился на работу в службу маршрутного такси, чтобы обеспечить алиби в момент похищения.

    "Для раскрытия этого преступления мы опросили более 100 человек, провели более 80 оперативно-следственных действий", — написал Глуховеря в Facebook.

    Ранее сообщалось, что в пятницу, 9 февраля, около 18:00 в Покровском районе Кривого Рога найдено тело 31-летнего мужчины. Тело криворожанина без признаков жизни нашли жители ближайших домов. На трупе обнаружена колото-резанная рана в области шеи.

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