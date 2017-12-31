Полиция сообщила, за что был ранее судим "харьковский террорист"

КИЕВ, 31 дек — РИА Новости Украина. Мужчина, захвативший отделение почты в Харькове, ранее уже был судим за наркотики, сообщает начальник управления полиции в Харьковской области Олег Бех.

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В субботу днем в Харькове неизвестный мужчина захватил помещение "Укрпочты". В полиции Украины сообщали, что у злоумышленника может быть взрывчатка, которую он грозится взорвать. Полиция возбудила по факту инцидента уголовное дело по статье "захват заложников". Максимальная санкция этой статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на 15 лет. По данным полиции, в заложниках оказались до 11 человек. Вечером в субботу силовики задержали мужчину благодаря тому, что одна из заложниц открыла дверь в помещении почты.

"Житель города Харькова уже привлекался к уголовной ответственности за наркопреступления", — заявил Бех на видео, опубликованном на сайте главного управления полиции Украины в Харьковской области.

Также представитель украинской полиции сообщил, что захватчик находился "в не совсем нормальном состоянии", по словам заложников, он мог быть пьян. Сообщается, что будет проведена психиатрическая экспертиза.

"Сегодня отберем его биологические образцы для того, чтобы мы четко владели информацией, в каком же все-таки он состоянии был. Предварительно заложники нам сообщили, что он на месте употреблял вроде как спиртные напитки", — сказал Бех.

Представитель полиции отметил, что мужчина получил небольшие травмы в ходе задержания и столкновения с одним из заложников.