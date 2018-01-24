По закону. И вдруг заложники стали военнопленными - Дьяченко

РИА Новости Украина

Накануне в Украину прибыл специальный представитель Государственного департамента США по делам Украины Курт Волкер. Спецпосланник провел ряд встреч, в частности, с начальником Генштаба Виктором Муженко, министром по вопросам временно оккупированных территорий Украины Вадимом Чернышем, а также с главой государства Петром Порошенко. В частности, согласно сообщению пресс-службы президента, Волкер и Порошенко обсудили ввод миротворцев, освобождение пленных и закон о реинтеграции.

"Петр Порошенко и Курт Волкер отметили освобождение украинских заложников в конце прошлого года и важность завершения этого процесса", — говорится в сообщении на сайте главы государства.

Сам Волкер после встречи с Порошенко в микроблоге Twitter сообщил, что провел с украинским президентом "хорошую беседу".

Напомним, Верховная Рада на минувшей неделе проголосовала скандальный президентский законопроект о реинтеграции Донбасса. Согласно закону, неподконтрольные Киеву территории Донбасса признаются "оккупированными". Россия в законопроекте фигурирует как "страна-агрессор". Документ официально определяет временно оккупированными территориями Донецкой и Луганской области такие, где вооруженные формирования и оккупационная администрация установили контроль (а это суша, воды, недра и воздух). Начало и завершение мероприятий по обеспечению нацбезопасности и "отражения агрессии России" определяется решениями президента. Также на Россию возлагается ответственность за моральный и материальный ущерб, причиненный Украине, органам государственной власти и местного самоуправления, как и обязательства обеспечить защиту гражданского населения.

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Принятие закона вызвало массу крайне противоречивых оценок в экспертном сообщество. По мнению ряда специалистов, утверждение в Раде документа свидетельствует об отказе официального Киева от политической части Минских договоренностей по урегулированию кризиса в Донбассе.

Директор консалтинговой компании "Партия власти" Елена Дьяченко отметила, что после принятия закона о реинтеграции Донбасса удерживаемые обеими сторонами конфликта люди больше не являются заложниками.

"Первые лица государства с гордостью сообщают о встрече с пятым помощником третьего секретаря второго офис-менеджера министра иностранных дел США Волкером и в частности обсуждении "освобождения украинских заложников". Просто напоминаю, что по логике их же нового закона, где Россия оккупант как при войне, а власть получила полномочия как при войне или военном положении, все удерживаемые обеими сторонами граждане больше не заложники, а военнопленные, судить их нельзя, а надо сдувать пылинки", — написала Дьяченко в Facebook.

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"Другими словами, есть некоторая разница между гибридностью мышления, которой так гордятся текущие власти, и самим мышлением", — подытожила политэксперт.