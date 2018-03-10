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    Radisson Hotel Bamako

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 10
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    На месте захвата заложников в отеле Radisson Hotel Bamako в столице Мали
    Миротворцы ООН сообщили о 27 погибших в отеле в Мали - СМИ
    18:25 20.11.2015
    1034Захват заложников в Мали
    По словам представителя ООН, в настоящее время продолжается обыск отеля. При этом он подчеркнул, что данные о 27 погибших в гостинице являются предварительными.
    На месте захвата заложников в отеле Radisson Hotel Bamako в столице Мали
    Тела 18 заложников найдены в захваченной гостинице в Мали - агентство
    17:48 20.11.2015
    248Захват заложников в Мали
    Ранее сообщалось о трех жертвах нападения боевиков на отель Radisson Hotel Bamako. Уже известно об освобождении более восьмидесяти постояльцев, среди которых граждане США, Китая, Индии и Турции.
    Полиция в Мали. Архивное фото
    Шесть граждан США спасены из захваченного боевиками отеля в Мали - агентство
    17:28 20.11.2015
    106Захват заложников в Мали
    Спецназ продолжает спецоперацию в гостинице Radisson Hotel Bamako, где были захвачены в заложники около 170 человек. Поступает предварительная информация о спасенных постояльцах.
    На месте захвата заложников в отеле Radisson Hotel Bamako в столице Мали
    Мали: операция по освобождению заложников 
    16:06 20.11.2015
    222Захват заложников в Мали
    В пятницу около десяти боевиков совершили нападение на отель Radisson Hotel Bamako, расположенный в центре столицы Мали, и захватили в заложники 170 человек, включая 140 гостей и 30 сотрудников отеля.
    На месте захвата заложников в отеле Radisson Hotel Bamako в столице Мали
    В захваченном отеле в Мали остаются 125 гостей и 13 сотрудников
    15:34 20.11.2015
    82Захват заложников в Мали
    На официальном сайте компании-владельца Radisson Hotel Bamako, который расположен в центре столицы Мали, уточняется, что на данный момент в здании гостиницы остаются более 130 человек.
    На месте захвата заложников в отеле Radisson Hotel Bamako в столице Мали
    Два малийца и француз погибли при нападении на отель в Мали – ТВ
    13:02 20.11.2015
    72Захват заложников в Мали
    Появилась первая информация о жертвах при захвате отеля Radisson Hotel Bamako в столице Мали. Идет спецоперация по освобождению гостиницы.
    На месте захвата заложников в отеле Radisson Hotel Bamako в столице Мали
    Среди заложников в отеле в Мали есть граждане Франции и Турции - агентство
    12:36 20.11.2015
    1009Захват заложников в Мали
    В окружении президента Франции располагают информацией о том, что среди захваченных постояльцев гостинцы в Бамако есть французы. Уже известно о захвате также шести сотрудников авиакомпании Turkish Airlines.
    На месте захвата заложников в отеле Radisson Hotel Bamako в столице Мали
    Захват заложников в отеле в Мали: кадры очевидцев 
    12:35 20.11.2015
    338Захват заложников в Мали
    Двое вооруженных людей удерживают в заложниках 170 человек в отеле Radisson Hotel Bamako в столице Мали. Отель пользуется популярностью среди граждан стран Запада, в том числе среди сотрудников французской авиакомпании Air France.
    На месте захвата заложников в отеле Radisson Hotel Bamako в столице Мали
    В отеле в Мали проживало много сотрудников международных организаций - СМИ
    12:16 20.11.2015
    81Захват заложников в Мали
    Неизвестные с оружием совершили нападение на отель Radisson Hotel Bamako, расположенный в центре столицы Мали. По неподтвержденным данным, нападавшие ворвались в отель с криками "Аллах акбар".
    На месте захвата заложников в отеле Radisson Hotel Bamako в столице Мали
    Двое охранников ранены в ходе атаки на отель в столице Мали – СМИ
    12:15 20.11.2015
    328Захват заложников в Мали
    Вооруженные люди напали на отель Radisson Hotel Bamako в столице Мали. По данным СМИ, двое вооруженных людей удерживают в заложниках 170 человек. В настоящее время идет перестрелка.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
    0
    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    "Лацио" vs "Динамо". Все голы и лучшие моменты матча 
    05:55 09.03.2018
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    Поединок, прошедший в четверг вечером в Риме, завершился со счетом 2:2. Все голы были забиты во втором тайме. Ответная игра состоится в Киеве 15 марта.
    Не понимает "козьего языка". Водителя из Мариуполя вызвали в СБУ
    08:15 09.03.2018
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    Как пишет очевидец, водитель заявил, что в его автобусе "должен звучат единственно нормальный язык - русский", он не понимает "козьего языка".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
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    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
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