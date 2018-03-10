В окружении президента Франции располагают информацией о том, что среди захваченных постояльцев гостинцы в Бамако есть французы. Уже известно о захвате также шести сотрудников авиакомпании Turkish Airlines.
Двое вооруженных людей удерживают в заложниках 170 человек в отеле Radisson Hotel Bamako в столице Мали. Отель пользуется популярностью среди граждан стран Запада, в том числе среди сотрудников французской авиакомпании Air France.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".