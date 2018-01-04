Спасибо, до свидания. Как полиция присваивает себе чужие заслуги

Дарья Егорова, РИА Новости Украина

30 декабря в Харькове местный 40-летний Владимир Безух захватил 11 заложников, из которых двое детей, в отделении "Укрпочты". У мужчины при себе было похожее на взрывчатку устройство, и он угрожал его применить. После штурма здания он был задержан, а заложники освобождены без целыми и невредимыми, рассказывают в МВД.

Министерство наградило ценными подарками, наручными часами, четырех граждан "за смелые и решительные действия, проявленные при освобождении заложников, захваченных в отделении "Укрпочты"". А полицейские, участвовавшие в освобождении заложников, получили нагрудные знаки "За отвагу в службе". Глава Нацполиции Сергей Князев отметил, что к "бескровной реализации привела работа переговорщиков, психологов, а также полное взаимодействие и коммуникация между работниками оперативного подразделения и самими заложниками". Но МВД тщательно скрывает истинное положение дел. Потому что в руки полиции обезвреженного, связанного злодея передали сами заложники.

Загребли жар чужими руками

Полиция перед новым годом отчиталась за успешно проведенную операцию по освобождению заложников в помещении отделения "Укрпочты" в Харькове. Еще бы, ведь к зданию были стянуты все подразделения полиции, спецподразделение "КОРД" и даже СБУшная "Альфа". Пока полиция, как в голливудских фильмах, вела переговоры с захватчиком, выясняла его требования и просила выпустить детей и женщин, тянула время, чтобы бойцы спецподразделений настроились на штурм, три сотрудница почты, вместе с двумя гражданами, сделали все за полицию.

"Работники увидели, что ведет он (захватчик) себя неадекватно, потому что он употреблял алкогольные напитки, и с помощью клиента, который оказался одним из заложников, это представитель торгового супермаркета "Рост" — сейчас мы его разыскиваем — по обоюдному решению наших сотрудников с этими молодым человеком наши девушки решили задержать этого преступника. Каким-то образом взялись где-то силы, заломили руки, связали его и впустили представителей полиции в здание для того, чтобы завершить всю эту операцию", — рассказала изданию Mediaport временно исполняющая обязанности директора Харьковской дирекции ПАО "Укрпочта" Галина Башлай.

Как оказалось, одна из сотрудниц отделения улучив момент, что есть силы огрела захватчика стулом по голове. После этого женщины и двое мужчин его связали и вызвали полицию. Но это не помешало полиция отрапортовала, что бойцы "КОРД" и Альфы" пошли на штурм отделения почты и задержали злодея. А некоторые полицейские успели сделать селфи с захватчиком с окровавленной головой.

В духе полиции — тянуть на себя одеяло

Собственно, этому даже удивляться не приходится. Глава полиции Одесской области Дмитрий Головин отрапортовал, что сотрудниками Портофранковского ОП задержан ранее судимый гражданин, совершивший разбойное нападение на женщину 1 января.

"Под угрозой применения холодного оружия он завладел ее деньгами, мобильным телефоном и золотыми украшениями", — сообщил Головин. Но, по данным одесских СМИ, грабителя задержали неравнодушные прохожие и привели в полицию.

А было дело так. На улице к 19-летней студентке подошли двое и угрожая ножом, заставили отдать мобильный телефон, деньги, золото и убежали. Догонять их бросились прохожие. Они задержали одного из нападавших, который во время борьбы ранил ножом одного из парней, его пришлось отправить в больницу. А вот злодея неравнодушные граждане передали в руки полиции. Его сообщнику удалось скрыться, позже его задержала полиция. Оба ранее судимые местные жители. У них нашли похищенное у девушки имущество. Но, о подвиге прохожих глава полиции Одесского региона скромно промолчал, при этом все заслуги приписал полиции.

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"Сама полиция, по состоянию на сегодняшний день, абсолютно дефективная организация. При чем, она дефективна в связи с отсутствием самокретичности, а так же в приписывании фальшивых результатов. Когда в незаслуженной ситуации начинают награждать сотрудников, что вызывает непонимание общества. Ситуация в Харькове — это лакмус. Захватчик — пьяный дегенерат, который соорудил нечто похожее на взрывное устройство и угрожал его взорвать. Спасибо людям, которые улучили момент и хлопнули его по башке и тело передали полиции. Но им не хватило элементарной моральности, чтобы не превращать это в абсурдное шоу, в награждение самих себя за заслуги", — комментирует РИА Новости Украина эксперт по безопасности Сергей Шабовта.

По мнению эксперта, люди все меньше ожидают от полиции результатов и это подобный случай. И все, что им остается делать, так это самим брать в руки оружие и защищать себя, не смотря на то, что это очень опасно.

"Полиция врет. Доклад начальника полиции Князева абсолютно не совпадает с выводами аналитиков Европола, которые видят в Европе увеличение количества ОПГ, преступности в целом. Это в Европе, а в Украине, где мы имеем тяжелейшую деструктивную ситуацию, которая толкает людей на агрессию, у нас лубочная картинка: небывалая раскрываемость преступлений, доверие к полиции и уменьшение количества совершенных злодеяний. Так не бывает. Более того, при том, что страна находится на десятой ступени по угрозам терроризма, сложная ситуация с разгулом криминалитета, глава МВД накануне праздников, в угрожаемый период, уезжает из Украины. Незаслуженная награда, которая дается еще и публично — это великая глупость", — отмечает Сергей Шабовта.

Проблема в том, что задержание задержанию рознь. И велика вероятность того, что охота за преступником может закончиться смертью, подчеркивает эксперт. Если вспомнить, в Днепре полицейских, которые пришли задерживать мирных и тихих домушников они забросали гранатами, к чему не были готовы стражи порядка. Криминал стал себя защищать используя оружие.