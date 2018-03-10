"США осуждают попытки буркинийских военных навязать свою волю народу Буркина-Фасо. Мы призываем военных немедленно передать власть гражданским властям", - заявила представитель госдепартамента США Джен Псаки.
"Мы повторяем свой призыв ко всем сторонам следовать утвержденному конституцией процессу передачи власти и проведению... демократических выборов", - заявил представитель Госдепартамента США Джен Псаки.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".