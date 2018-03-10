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    захваты

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 20
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    В одесский санаторий ворвались люди с арматурой и заняли админздание
    По-одесски. Спецкор сообщил подробности захвата санатория "Лермонтовский"
    14:34 23.02.2018
    1306
    Специальный корреспондент Александр Тарасенко сообщил, что трое из захватчиков санатория были задержаны, а остальные — просто покинули территорию.
    Захват воинской части в Одессе
    На счет три. Захват военного аэродрома в Одессе
    13:20 01.11.2017
    1360Днепр, Львов: взрывные события
    Командование Воздушных сил ВСУ заявило о попытке захвата военного аэродрома в Одессе, полиция же говорит о затянувшемся конфликте вокруг земли за чертой ограждения в/ч, которая интересует как военных, так и различных дельцов.
    Захват воинской части в Одессе
    Захват воинской части в Одессе: спецкор разбирался в ситуации
    12:32 30.10.2017
    1081Днепр, Львов: взрывные события
    Рядом с новым торговым центром есть заброшенная территория военного аэродрома, за которую давно идет борьба, сообщил спецкор Александр Тарасенко.
    Националисты захватили вертолетную площадку Януковича
    Порошенко резко отреагировал на захват "вертолетной площадки Януковича"
    16:24 17.10.2017
    2078Жесткая депортация Саакашвили: что дальше?
    По словам президента Петра Порошенко, примером стучания в открытые двери является "абсолютно неприемлемый захват вертолетной площадки с требованием вернуть его в госсобственность, когда она уже решением прокуратуры находится в государственной собственности".
    В центре Риги вооруженные люди захватили отель
    Захват отеля в центре Риги: в полиции назвали причину нападения
    16:51 09.08.2017
    503
    Согласно информации местных СМИ, рижская полиция получила вызов на улицу Грециниеку, где находится отель, и будет обеспечивать общественный порядок в здании.
    В Одессе обезумевший активист с ружьем пытался захватить здание
    Рейдерство на грани безумия. В Одессе активист с ружьем пытался захватить здание 
    17:20 15.05.2017
    593Криминал шагает по стране: убийство сотрудницы СИЗО.
    По информации полиции, один из членов "патриотической" организации заблокировался в помещении и угрожал огнестрельным оружием. Его путем убеждения удалось уговорить сложить оружие и покинуть помещение.
    Танкер
    Задержанный в Ливии танкер принадлежит одесской компании
    16:22 29.04.2017
    175
    Согласно информации, с 2011 года владельцем танкера "Рута" является одесская компания Manchester Shipping S.A. Экипаж теплохода состоит из жителей Одесского региона.
    Донецкая фильтровальная станция. Архивное фото
    ДНР: захват Донецкой фильтровальной станции - грубое нарушение "Минска"
    19:17 25.02.2017
    2183Признание РФ паспортов ЛДНР, новые обстрелы
    По словам Костенко, Киев умышленно накаляет ситуацию на линии соприкосновения с целью привлечения внимания стран Европы и США, а правительство Порошенко манипулирует Минскими соглашениями и не стремится их выполнять.
    Министерство иностранных дел Украины
    МИД Украины: состояние похищенных моряков в Нигерии удовлетворительное
    19:35 11.02.2017
    87
    Как сообщается на странице департамента консульской службы МИД Украины в Twitter, угрозы жизни и здоровью моряков с захваченного в Нигерии судна BBC Caribbean нет.
    В Киеве студенты педуниверситета захватили одно из зданий ВУЗа. Видео
    В Киеве студенты педуниверситета захватили одно из зданий ВУЗа 
    03:17 06.11.2016
    495
    Студенты намерены не позволить руководству открыть мебельный магазин в помещении университета. По их словам, продажа мебели там происходила и раньше, однако после банкротства помещения должны обустроить под аудитории для обучения.
    Возвращение переселенцев из Одессы в Донецкую область
    Переселенцы из зоны АТО в Одессе: живем где-то между чистилищем и адом
    17:21 01.11.2016
    6484Донбасс: разведение сил под обстрелами.
    В середине октября вынужденные переселенцы с Донецкой и Луганской областей, около 40 человек, самовольно заняли пустующее здание бывшего детского интерната в пригородном районе Одессы. Это уже третий объект, который за 4 месяца подвергся сквоттингу.
    Конференция ОБСЕ в Варшаве
    На конференции ОБСЕ в Варшаве назвали реальные причины захватов храмов УПЦ
    14:21 30.09.2016
    591
    По словам главы Синодального юридического отдела УПЦ протоиерея Александра Бахова, власть старается не замечать захваты храмов, выдавая их за реализацию права на свободу вероисповедания или смену подчиненности религиозной общиной.
    Полиция Украины. Архивное фото
    Захват предприятия под Киевом происходил с участием более 200 человек - НПУ
    15:13 04.09.2016
    885
    Согласно информации, полиция задержала четырех участников, которые пытались проникнуть на территорию предприятия. После у забора предприятия полицией было найдено тело убитого мужчины.
    Избиение охранников и штурм рейдерами автостоянки в Киеве (18+). Видео
    Избиение охранников и штурм рейдерами автостоянки в Киеве (18+) 
    20:47 13.05.2016
    1666Снова стреляли: огнестрельные ранения в Киеве.
    В интернете опубликованы кадры захвата рейдерами автостоянки в Киеве по ул. Ревуцкого. На видео снято как несколько человек избивают охранника, а другая группа людей в бронежилетах и масках в это же время штурмует помещение охраны автостоянки.
    Ситуация на Майдане
    Власти Киева опасаются захвата мэрии, в здании 100 спецназовцев - СМИ
    20:41 20.02.2016
    5498Суд о госизмене: Порошенко дал показания по делу Януковича
    Согласно информации, в здание Киевской горадминистрации стянуты силы спецназа - до 100 человек. Усиленно охраняются и другие государственные учреждения в центре Киева, а также Октябрьский дворец.
    В столице Буркина-Фасо завершена операция по освобождению захваченного отеля
    В Буркина-Фасо завершена операция по освобождению захваченного отеля 
    20:43 16.01.2016
    291Атака террористов на отель в Буркина-Фасо
    В Буркина-Фасо 15 января неизвестные террористы атаковали кафе, а затем захватили заложников в отеле Splendid, где обычно останавливаются высокопоставленные представители западных стран.
    Министерство иностранных дел Украины
    МИД Украины выясняет, есть ли среди пострадавших в Буркина-Фасо украинцы
    20:19 16.01.2016
    34Атака террористов на отель в Буркина-Фасо
    Как сообщил в комментарии РИА Новости секретарь департамента консульской службы МИД Украины Евгений Игнатовский, касательно пострадавших граждан Украины пока официального подтверждения не получено.
    Активисты Евромайдана и Правого сектора заняли офис КПУ в Одессе
    "Правый сектор" объяснил захват офиса Компартии в Одессе
    19:44 13.06.2015
    934На металлолом. Украина против советских памятников.
    Согласно информации, активисты заняли здание Компартии Украины в Одессе, чтобы пресечь развитие проекта "Одесская республика" и поддержку самопровозглашенных Донецкой и Луганской республик.
    Боевики
    Боевики ИГ заявили о полном захвате иракского города Эр-Рамади
    21:28 17.05.2015
    188Военная кампания против "Исламского государства"
    Согласно информации, боевики ИГ в воскресенье заявили о полном захвате города. Около 500 человек погибли за два дня во время боя в районе Эр-Рамади в центральной части Ирака.
    Ситуация в Йемене
    Хуситы захватили здание правительства провинции в Йемене - ТВ
    15:10 05.04.2015
    210Военная кампания в Йемене
    Хуситы вошли в район Аль-Муалла и взяли под контроль резиденцию правительства провинции. Также они продвинулись к порту, который охраняется сторонниками действующего президента Хади.
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    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
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    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
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    В одесский санаторий ворвались люди с арматурой и заняли админздание
    По-одесски. Спецкор сообщил подробности захвата санатория "Лермонтовский"
    14:34 23.02.2018
    1306
    Специальный корреспондент Александр Тарасенко сообщил, что трое из захватчиков санатория были задержаны, а остальные — просто покинули территорию.
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