1666

В интернете опубликованы кадры захвата рейдерами автостоянки в Киеве по ул. Ревуцкого. На видео снято как несколько человек избивают охранника, а другая группа людей в бронежилетах и масках в это же время штурмует помещение охраны автостоянки.