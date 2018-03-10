Командование Воздушных сил ВСУ заявило о попытке захвата военного аэродрома в Одессе, полиция же говорит о затянувшемся конфликте вокруг земли за чертой ограждения в/ч, которая интересует как военных, так и различных дельцов.
По словам президента Петра Порошенко, примером стучания в открытые двери является "абсолютно неприемлемый захват вертолетной площадки с требованием вернуть его в госсобственность, когда она уже решением прокуратуры находится в государственной собственности".
По информации полиции, один из членов "патриотической" организации заблокировался в помещении и угрожал огнестрельным оружием. Его путем убеждения удалось уговорить сложить оружие и покинуть помещение.
По словам Костенко, Киев умышленно накаляет ситуацию на линии соприкосновения с целью привлечения внимания стран Европы и США, а правительство Порошенко манипулирует Минскими соглашениями и не стремится их выполнять.
Студенты намерены не позволить руководству открыть мебельный магазин в помещении университета. По их словам, продажа мебели там происходила и раньше, однако после банкротства помещения должны обустроить под аудитории для обучения.
В середине октября вынужденные переселенцы с Донецкой и Луганской областей, около 40 человек, самовольно заняли пустующее здание бывшего детского интерната в пригородном районе Одессы. Это уже третий объект, который за 4 месяца подвергся сквоттингу.
По словам главы Синодального юридического отдела УПЦ протоиерея Александра Бахова, власть старается не замечать захваты храмов, выдавая их за реализацию права на свободу вероисповедания или смену подчиненности религиозной общиной.
В интернете опубликованы кадры захвата рейдерами автостоянки в Киеве по ул. Ревуцкого. На видео снято как несколько человек избивают охранника, а другая группа людей в бронежилетах и масках в это же время штурмует помещение охраны автостоянки.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".