Представитель департамента консульской службы МИД Украины Евгений Игнатовский уточнил, что к медикам не применялись пытки, им запрещалось передвигаться, то есть было ограничено их передвижение по городу.
Грузовой самолет Ан-26 под управлением украинского экипажа потерпел крушение у берегов Бангладеш и упал в море. По последним данным МИД Украины, в результате авиакатастрофы погибли трое украинцев, еще один находится в больнице.
Как сообщил представитель департамента консульской службы МИД Украины Евгений Игнатовский, в результате аварии погибли двое граждан Украины, гражданство еще двух погибших выясняется. Двенадцать получили травмы средней тяжести.
По результатам дополнительных обращений Генерального консульства Украины в Санкт-Петербурге от МЧС РФ было получено официальное подтверждение о нахождении на борту самолета, который потерпел крушение в Египте, четырех граждан Украины.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".