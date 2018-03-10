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    Евгений Игнатовский

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 8
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    Министерство иностранных дел Украины
    В МИД сообщили о состоянии медиков, освобожденных из плена
    11:26 05.05.2016
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    Представитель департамента консульской службы МИД Украины Евгений Игнатовский уточнил, что к медикам не применялись пытки, им запрещалось передвигаться, то есть было ограничено их передвижение по городу.
    Спасательная операция на месте крушения Ан-26 в Бангладеш. Видео
    Спасательная операция на месте крушения Ан-26 в Бангладеш 
    19:32 09.03.2016
    1526Крушение украинского Ан-26 в Бангладеш
    Грузовой самолет Ан-26 под управлением украинского экипажа потерпел крушение у берегов Бангладеш и упал в море. По последним данным МИД Украины, в результате авиакатастрофы погибли трое украинцев, еще один находится в больнице.
    Потерпевший крушение в Бангладеш Ан-26
    Число погибших украинцев при крушении Ан-26 в Бангладеш выросло до трех
    17:06 09.03.2016
    1864Крушение украинского Ан-26 в Бангладеш
    По словам представителя консультативной службы Министерства иностранных дел Евгения Игнатовского, еще один украинец находится в критическом состоянии в местной больнице.
    Сотрудники МЧС РФ. Архивное фото
    В России перевернулся микроавтобус с украинцами, есть жертвы
    10:56 25.02.2016
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    Как сообщил секретарь департамента консульской службы МИД Евгений Игнатовский, один человек погиб, трое были госпитализированы. Всего в микроавтобусе находились девять граждан Украины.
    Министерство иностранных дел Украины
    МИД Украины выясняет, есть ли среди пострадавших в Буркина-Фасо украинцы
    20:19 16.01.2016
    34Атака террористов на отель в Буркина-Фасо
    Как сообщил в комментарии РИА Новости секретарь департамента консульской службы МИД Украины Евгений Игнатовский, касательно пострадавших граждан Украины пока официального подтверждения не получено.
    Министерство иностранных дел Украины
    Двое граждан Украины погибли в ДТП под Воронежем - МИД
    13:43 30.11.2015
    271Смертельное ДТП в Ханты-Мансийском АО
    Как сообщил представитель департамента консульской службы МИД Украины Евгений Игнатовский, в результате аварии погибли двое граждан Украины, гражданство еще двух погибших выясняется. Двенадцать получили травмы средней тяжести.
    Здание МИД Украины
    МИД обнародовал фамилии погибших при крушении А-321 в Египте украинцев
    01:47 01.11.2015
    3059Авиакатастрофы: крушение самолета EgyptAir
    По результатам дополнительных обращений Генерального консульства Украины в Санкт-Петербурге от МЧС РФ было получено официальное подтверждение о нахождении на борту самолета, который потерпел крушение в Египте, четырех граждан Украины.
    МИД Украины
    Пираты похитили украинцев и литовцев у берегов Нигерии - МИД
    09:40 23.10.2015
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    Украинское посольство и МИД взаимодействуют с посольством Украины в Нигерии, посольством Украины в Литве, нигерийскими компетентными органами и компанией-судовладельцем.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
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    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
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    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
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    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
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