наверх
10.03.201804:25
Курсы валют НБУ
  • USD26.35- 0.13
  • EUR32.70+ 0.11
Рубрики
Ещё

    Тег

    Джим Ен Ким

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 5
    • Материалы
    • Связанные теги
    • Все
    • Самые читаемые
    Всемирный банк
    Всемирный банк ищет возможности расширения финпомощи Украине
    05:17 14.11.2017
    224
    Глава Всемирного банка Джим Ен Ким назвал важными сферами реформирования для дальнейшего получения инвестиций здравоохранение, земельную реформу и борьбу с коррупцией.
    Встреча президента Петра Порошенко с президентом Всемирного банка Джимом Ен Кимом
    Порошенко обсудил с главой Всемирного банка привлечение инвестиций
    03:20 21.06.2017
    66Порошенко в США. ГА ООН и встреча с Трампом
    По данным пресс-службы главы государства, в переговорах Порошенко с главой ВБ "особое внимание было уделено более агрессивному привлечению иностранных инвестиций в экономику Украины".
    Президент Всемирного банка Джим Ён Ким
    Президент Всемирного банка переизбран на второй срок
    07:45 28.09.2016
    49
    Отметим, что первый раз Джим Ен Ким вступил в должность главы Всемирного банка 1 июля 2012 года. Он является 12-м президентом этой межправительственной финансово-кредитной организации.
    Всемирный банк
    Всемирный банк выделит Украине $2 млрд в рамках программы помощи МВФ
    21:48 12.02.2015
    170
    Украина получит дополнительную финансовую помощь от Всемирного банка. Ранее МВФ и правительство заключили соглашение о расширении програмы кредитования до 17,5 миллиарда долларов.
    Ситуация с лихорадкой Эбола в Африке. Архивное фото
    ВБ выделит $160 млн Сьерра-Леоне после вспышки Эболы
    06:25 04.12.2014
    60
    Глава Всемирного банка Ким сообщил о двухлетнем плане по восстановлению Сьерра-Леоне после вспышки смертельной лихорадки Эбола.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
    0
    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    "Лацио" vs "Динамо". Все голы и лучшие моменты матча 
    05:55 09.03.2018
    0
    Поединок, прошедший в четверг вечером в Риме, завершился со счетом 2:2. Все голы были забиты во втором тайме. Ответная игра состоится в Киеве 15 марта.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
    0
    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Не понимает "козьего языка". Водителя из Мариуполя вызвали в СБУ
    08:15 09.03.2018
    0
    Как пишет очевидец, водитель заявил, что в его автобусе "должен звучат единственно нормальный язык - русский", он не понимает "козьего языка".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
    0
    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Все теги