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Тег
Джим Ен Ким
Источники:
РИА Новости Украина
Материалов:
5
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Отметим, что первый раз Джим Ен Ким вступил в должность главы Всемирного банка 1 июля 2012 года. Он является 12-м президентом этой межправительственной финансово-кредитной организации.
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Поединок, прошедший в четверг вечером в Риме, завершился со счетом 2:2. Все голы были забиты во втором тайме. Ответная игра состоится в Киеве 15 марта.
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