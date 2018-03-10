Инцидент произошел в пятницу на шахте по добыче минералов в провинции Катанга. "Пятнадцать рабочих погибли вчера в туннеле шахты Колвези. Люди умерли от удушья на глубине 20 метров, это не был обвал", - цитирует агентство Франс Пресс слова мэра города Колвези Деода Капенда.
В ходе операции под названием "Ликофи" полицейские расстреливали безоружных молодых людей и детей на улицах, рынках и других открытых площадках, сообщается в отчете правозащитной организации Human Rights Watch.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".