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    Демократическая Республика Конго

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 22
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    Самолет. Архивное фото
    В ДР Конго рухнул военный самолет
    15:52 30.09.2017
    183
    По данным местной радиостанции, в результате крушения военного самолета погибли десять человек. Никто из находившихся на земле в районе происшествия не погиб.
    Беженцы в Мосуле. Архивное фото
    Мировой кризис беженцев и статистика по Украине
    14:01 24.05.2017
    11066
    В отличие от беженцев, которые ищут убежище в других странах, внутренне перемещенные лица остаются в своей собственной стране и не могут претендовать на международную защиту.
    Украинские летчики миссии ООН в ДР Конго
    Украинские летчики миссии ООН в ДР Конго 
    09:57 27.04.2016
    218
    В Демократической Республике Конго каждый день экипажи украинских вертолетов Ми-8 выполняют задачи Миссии ООН - Это перевозка грузов, войск, пассажиров в труднодоступные районы страны.
    Ситуация с лихорадкой Эбола в Африке. Архивное фото
    От эпидемии кори в Демократическом Конго в 2015 г умерли 400 человек
    18:31 16.10.2015
    75
    Сообщается, что более 100 человек скончались и более 10 тысяч были инфицированы только с начала августа, когда ООН выделила 2,4 миллиона долларов на борьбу с эпидемией на юго-востоке страны.
    Сейсмограмма. Архивное фото
    Двое детей погибли в ДР Конго после мощного землетрясения
    08:40 07.08.2015
    78Природные катаклизмы по всему миру.
    В нескольких километрах от Букаву расположена миротворческая база ООН. О разрушениях или пострадавших на этом объекте не сообщается. Магнитуда землетрясения - 5,6.
    Украинские вертолетчики в ДР Конго провели очередную ежеквартальную тренировку по спасению экипажей
    Тренировка вертолетчиков из Украины в ДР Конго по спасению экипажей 
    10:59 18.07.2015
    201
    Украинские вертолетчики 16 июля в ДР Конго провели очередную ежеквартальную тренировку по спасению экипажей. Реальных подобных "нештатных ситуаций" у них, к счастью, не случалось.
    Презентация АН-26. Архивное фото
    Пять украинцев погибли в результате крушения самолета АН-26 в ДР Конго
    16:00 31.12.2014
    532
    Рухнувший в Конго самолет принадлежал украинской авиакомпании, сообщили в МИДе. По информации украинского внешнеполитического ведомства, в результате крушения самолета всего погибло шесть человек.
    Деревня в Конго. Архивное фото
    Пятнадцать человек задохнулись на шахте в Демократической Республике Конго
    23:49 27.12.2014
    49
    Инцидент произошел в пятницу на шахте по добыче минералов в провинции Катанга. "Пятнадцать рабочих погибли вчера в туннеле шахты Колвези. Люди умерли от удушья на глубине 20 метров, это не был обвал", - цитирует агентство Франс Пресс слова мэра города Колвези Деода Капенда.
    Предупреждающий плакат об Эболе
    ВОЗ объявила о прекращении эпидемии лихорадки Эбола в ДРК
    14:13 21.11.2014
    96Эпидемия Эболы
    Число жертв лихорадки Эбола, по данным ВОЗ на 16 ноября, составило 5420 человек, всего зафиксировано более 15 тысяч случаев заражения.
    Деревня в Конго. Архивное фото
    Полиция Конго причастна к смерти 50 и исчезвовению более 30 человек - HRW
    03:12 18.11.2014
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    В ходе операции под названием "Ликофи" полицейские расстреливали безоружных молодых людей и детей на улицах, рынках и других открытых площадках, сообщается в отчете правозащитной организации Human Rights Watch.
    Деревня в Конго. Архивное фото
    Боевики-исламисты убили 16 человек в Конго
    11:27 02.11.2014
    79
    "Сегодня ночью в Бени, на востоке города, вновь произошло массовое убийство. Восемь человек, два солдата и шесть мирных граждан, погибли", - передает агентство Франс Пресс.
    Миротворцы ООН. Архивное фото
    Миротворцы ООН освободили 67 человек, похищенных боевиками в ЦАР
    00:31 30.10.2014
    107
    Четыре женщины из 67 освобожденных заложников были похищены в столице страны, городе Банги, остальные были захвачены в плен в разных частях государства.
    Вирус Эбола - медики в защитных костюмах. Архивное фото
    Эпидемиологи не допустят распространения вируса Эбола в Европе
    17:35 07.10.2014
    214Вирус Эбола шагает по планете
    Доктор медицинских наук, профессор, заслуженный врач России Владимир Никифоров считает, что хоть и появления Эболы в Европе не избежать, распространения опасного вируса все же не будет.
    Вирус Эбола - медики в защитных костюмах. Архивное фото
    Два человека помещены в карантин в Сальвадоре из-за угрозы Эболы
    03:21 03.10.2014
    34Вирус Эбола шагает по планете
    Министр здравоохранения страны Виолета Менхивар напомнила, что в минувшем августе такие же меры были применены в отношении сальвадорских военных, выполнявших миссию в Либерии.
    Госпитализация зараженного вирусом Эбола. Архивное фото
    Заболевший Эболой американец контактировал с 80 людьми - ТВ
    16:28 02.10.2014
    350
    Американец из штата Техас, заразившийся лихорадкой Эбола, по возвращении из Либерии контактировал по меньшей мере с 80 людьми.
    Госпитализация зараженного вирусом Эбола. Архивное фото
    Австралия отправит $16 млн в Африку на борьбу с вирусом Эбола
    09:21 02.10.2014
    48Вирус Эбола шагает по планете
    Но высылать медицинский персонал в Африку австралийской правительство посчитало нецелесообразным.
    Вирус Эбола - медики в защитных костюмах. Архивное фото
    Число жертв лихорадки Эбола достигло почти 3,4 тысячи человек - ВОЗ
    21:45 01.10.2014
    65Вирус Эбола шагает по планете
    Как говорится в сообщении ВОЗ, такое число погибших и инфицированных зафиксировано в странах Западной Африки на 28 сентября.
    Деревня в Конго. Архивное фото
    Столкновения между войсками ДРК и Руанды идут второй день подряд
    11:00 12.06.2014
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    В ходе столкновений было использовано огнестрельное оружие, к месту боевых действий также были направлены несколько единиц бронетехники.
    Крушение поезда
    Число жертв крушения поезда в Конго превысило 60 человек - СМИ
    20:11 23.04.2014
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    Более 60 человек погибли и 80 получили ранения в результате крушения поезда в Демократической республике Конго, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на местные власти.
    Число жертв кораблекрушения в Уганде достигло 251
    15:16 27.03.2014
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    Число жертв кораблекрушения в водах озера Альберт на границе Уганды и Демократической Республики Конго достигло 251 человека.
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