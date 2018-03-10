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    Джулия Бишоп

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 11
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    Джулия Бишоп
    Глава МИД Австралии назвала убийство Немцова трагичным и бессмысленным
    03:14 01.03.2015
    150Годовщина убийства Бориса Немцова
    Министр иностранных дел Австралии Джули Бишоп заявила, что это трагедия для России, трагедия для демократии. "Многие говорят о том, что у убийства есть признаки политического", - отметила она.
    Джулия Бишоп
    Освобожденный в Египте журналист "Аль-Джазиры" направляется в Австралию
    05:59 02.02.2015
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    По словам министра иностранных дел Австралии Джули Бишоп, Питер Грист испытывает необычайное облегчение, отчаянно хочет приехать домой в Австралию и воссоединиться с семьей.
    На месте крушения Boeing 777
    Опознаны тела всех австралийцев, погибших при крушении самолета в Украине
    02:36 07.12.2014
    164Трибунал в деле MH17: быть или не быть
    Власти Нидерландов подтвердили, что тела всех 38 граждан Австралии, погибших при крушении самолета Malaysian Airlines на востоке Украины, официально опознаны.
    Флаг Австралии
    Австралия объявила сирийскую провинцию Ракка "зоной запрета"
    09:54 05.12.2014
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    Как отмечается, любой австралиец, нарушивший постановление, может быть приговорен к 10 годам тюрьмы.
    Ирак. Архивное фото
    Австралия выделит $13 млн для жителей Сирии и Ирака
    06:02 22.10.2014
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    На выделенные средства планируется закупить палатки, еду и необходимые медикаменты.
    Джулия Бишоп
    Австралия не отправит войска для участия в операции против ИГ в Ираке - Бишоп
    07:42 19.10.2014
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    "Со своей стороны мы не рассматриваем отправку наземных войск... (Власти Ирака) не просили нас об этом, мы не предлагали этого, поэтому мы не рассматриваем это (отправку войск) как часть нашего сотрудничества с Ираком", - отмечает Бишоп.
    Джулия Бишоп
    Глава МИД Австралии назвала "конструктивной" беседу с Путиным по Boeing
    09:26 18.10.2014
    637Трибунал в деле MH17: быть или не быть
    "Я призвала его использовать влияние России, чтобы дать возможность нашим экспертам попасть на место катастрофы. ", - заявила глава австралийского ведомства, слова которой приводит агентство Франс Пресс.
    Госпитализация зараженного вирусом Эбола. Архивное фото
    Австралия отправит $16 млн в Африку на борьбу с вирусом Эбола
    09:21 02.10.2014
    48Вирус Эбола шагает по планете
    Но высылать медицинский персонал в Африку австралийской правительство посчитало нецелесообразным.
    Джулия Бишоп
    Неизвестные взломали телефон главы МИД Австралии - СМИ
    10:34 17.08.2014
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    Во время поездки, по данным Herald Sun, все важные переговоры с представителями спецслужб и сотрудниками Минобороны страны министр вела через защищенные каналы связи, а не по телефону.
    Поисковые работы на месте крушения Boeing 777 в Украине
    США и Австралия поддержали международное расследование крушения Boeing
    02:04 22.07.2014
    63Крушение Boeing-777 под Донецком. Два года спустя
    Глава Пентагона Чак Хейгел и министр обороны Австралии Джули Бишоп поддержали в телефонном разговоре международное расследование авиакатастрофы в Украине, сообщила пресс-служба Пентагона.
    Первый секретарь Центрального комитета Трудовой партии Кореи Ким Чен Ын
    МИД КНДР назвал оскорбительными высказывания МИД Австралии о Ким Чен Ыне
    17:52 22.06.2014
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    МИД КНДР назвал безрассудными и оскорбительными высказывания министра иностранных дел Австралии Джули Бишоп, которая в своем интервью подвергла острой критике политику лидера КНДР Ким Чен Ына, говорится в сообщении ЦТАК.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
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    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
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    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
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    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
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