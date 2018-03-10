"Со своей стороны мы не рассматриваем отправку наземных войск... (Власти Ирака) не просили нас об этом, мы не предлагали этого, поэтому мы не рассматриваем это (отправку войск) как часть нашего сотрудничества с Ираком", - отмечает Бишоп.
"Я призвала его использовать влияние России, чтобы дать возможность нашим экспертам попасть на место катастрофы. ", - заявила глава австралийского ведомства, слова которой приводит агентство Франс Пресс.
МИД КНДР назвал безрассудными и оскорбительными высказывания министра иностранных дел Австралии Джули Бишоп, которая в своем интервью подвергла острой критике политику лидера КНДР Ким Чен Ына, говорится в сообщении ЦТАК.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".