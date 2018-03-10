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"Со своей стороны мы не рассматриваем отправку наземных войск... (Власти Ирака) не просили нас об этом, мы не предлагали этого, поэтому мы не рассматриваем это (отправку войск) как часть нашего сотрудничества с Ираком", - отмечает Бишоп.