Как отмечается, премьер Греции в среду во второй половине дня встретится с представителями трех учреждений - лавой Еврокомиссии, руководителем Европейского центрального банка и директором распорядителем МВФ.
По состоянию на 06.41 пятницы курс евро к доллару снижался до 1,1028 доллара за евро с 1,1029 доллара на предыдущем закрытии. При этом в ходе торгов четверга европейская валюта опускалась до 1,0990 доллара за евро - минимума с 5 сентября 2003 года.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".