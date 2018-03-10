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    Марио Драги

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 5
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    Флаг Греции в Афинах 21 мая 2015 г
    Главы ЕЦБ, Еврокомиссии и Еврогруппы обсудят референдум в Греции
    06:53 06.07.2015
    329Массовые беспорядки в Греции
    Согласно информации, в понедельник утром пройдет конференц-колл Юнкера с президентом евросаммита, президентом Еврогруппы и президентом ЕЦБ. Будут обсуждаться итоги референдума в Греции.
    Премьер-министр Греции Алексис Ципрас
    Премьер Греции в среду встретится с главами ЕК и МВФ
    22:52 23.06.2015
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    Как отмечается, премьер Греции в среду во второй половине дня встретится с представителями трех учреждений - лавой Еврокомиссии, руководителем Европейского центрального банка и директором распорядителем МВФ.
    Олег Калашников во время траурной церемонии, посвященной началу Великой Отечественной войны
    Хроника 15 апреля: убийство экс-регионала Калашникова, арест Богатыревой
    09:25 16.04.2015
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    В среду, 15 апреля, в Киеве был убит экс-депутат от Партии регионов Олег Калашников, помимо этого суд заочно арестовал экс-главу Минздрава Раису Богатыреву.
    Доллары, евро, банкноты, купюры
    Евро дешевеет к доллару на итогах заседания ЕЦБ
    07:08 06.03.2015
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    По состоянию на 06.41 пятницы курс евро к доллару снижался до 1,1028 доллара за евро с 1,1029 доллара на предыдущем закрытии. При этом в ходе торгов четверга европейская валюта опускалась до 1,0990 доллара за евро - минимума с 5 сентября 2003 года.
    Работа фондовой биржи. Архивное фото
    Биржи США закрылись в "красной" зоне на заявлении главы ЕЦБ
    23:30 04.12.2014
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    Промышленный индекс Dow Jones понизился на 0,07% - до 17900,10 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 - на 0,12%, до 2071,92 пункта. Высокотехнологичный NASDAQ потерял 0,11% и составил 4769,44 пункта.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    "Лацио" vs "Динамо". Все голы и лучшие моменты матча 
    05:55 09.03.2018
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    Поединок, прошедший в четверг вечером в Риме, завершился со счетом 2:2. Все голы были забиты во втором тайме. Ответная игра состоится в Киеве 15 марта.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Не понимает "козьего языка". Водителя из Мариуполя вызвали в СБУ
    08:15 09.03.2018
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    Как пишет очевидец, водитель заявил, что в его автобусе "должен звучат единственно нормальный язык - русский", он не понимает "козьего языка".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
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    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
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