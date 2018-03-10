В четверг в Верховной Раде подрались народные депутаты от фракции "Блок Петра Порошенко" Олег Барна и Сергей Лещенко. В то же время премьер-министр Греции Алексис Ципрас заявил, что Киев и Евросоюз находятся на пути по отмене виз для украинцев.
В КПГ заявили, что "премьер Ципрас решил посетить Украину в период, когда в стране господствует режим, установленный путем переворота при поддержке США, ЕС, НАТО и использующий даже фашистские группы".
Греция придает особое значение гуманитарному аспекту кризиса в Донбассе, так как значительная часть греческой общины проживает в регионе, охваченном столкновениями, заявил глава греческого правительства.
Премьер-министры Украины и Греции Владимир Гройсман и Алексис Ципрас договорились возобновить работу межправительственной комиссии по вопросам торгово-экономического сотрудничества с целью активизации сотрудничества стран в экономической сфере.
Владимир Путин посетил Грецию и сделал там ряд резонансных заявлений, в иракской Эль-Фалудже уничтожен местный главарь ИГ, а ученые пробуют добиться отмены или переноса Олимпийских игр 2016 из-за угрозы вируса Зика.
Российский президент в ходе пресс-конференции затронул ряд вопросов, связанных с Донбассом, освобождением Надежды Савченко и антироссийскими санкциями. Также обсуждались перспективы двухсторонних отношений.
Греческий премьер отребует от саммита обеспечить соблюдение соглашение по третьей программе помощи Греции, так как выделение стране следующего транша кредита из программы финпомощи невозможно без завершения и одобрения первой оценки хода реформ.
Премьер-министр Греции Алексис Ципрас сообщил, что он высказал Анкаре обеспокоенность Афин проблемами с продолжающимися нарушениями воздушного пространства и "особенно большим увеличением завязок воздушных боев".
В праздник Крещения Господня (Богоявления), который в Греции отмечается 6 января, Ципрас вместе с президентом Прокописом Павлопулосом посетил обряд освящения вод на площади Дексамени в афинском районе Колонаки. После церемонии Ципрас ушел, не сделав заявления.
Реформа системы пенсионного обеспечения в Греции предполагает значительное сокращение пенсий будущих пенсионеров, сохранение основных пенсий нынешних пенсионеров, рост взносов и создание одного фонда соцстрахования.
Виртуальные доходы и расходы украинского государства, оформленные в виде проекта госбюджета волнуют исключительно послов иностранных государств и МВФ. Пример Греции, которая отказалась от рекомендаций в обмен на кредиты, говорит в пользу "непослушания".
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".