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    Алексис Ципрас

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 95
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    Встреча президента Порошенко и греческого премьера Ципраса в Киеве
    Премьер Греции: страна не откажется от требования репараций к Германии
    16:25 10.09.2017
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    По словам премьера Греции, позиция правительства не изменилась, вопрос репараций ставится на самом высоком политическом уровне, на уровне президента республики.
    Встреча президента Порошенко и греческого премьера Ципраса в Киеве
    Встреча президента Порошенко и греческого премьера Ципраса в Киеве 
    03:53 10.02.2017
    311
    По словам греческого премьера Алексиса Ципраса, то, что происходит в причерноморском регионе не может не волновать Грецию, поскольку это безопасность Европейского Союза.
    Драка в Верховной Раде 9 февраля с участием Сергея Лещенко
    Фотоитоги 9 февраля: драка в Раде, Ципрас в Киеве и взрыв на французской АЭС 
    18:33 09.02.2017
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    В четверг в Верховной Раде подрались народные депутаты от фракции "Блок Петра Порошенко" Олег Барна и Сергей Лещенко. В то же время премьер-министр Греции Алексис Ципрас заявил, что Киев и Евросоюз находятся на пути по отмене виз для украинцев.
    Алексиси Ципрас и Петр Порошенко в Киеве
    Компартия Греции осудила визит премьера Ципраса в Украину
    17:17 09.02.2017
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    В КПГ заявили, что "премьер Ципрас решил посетить Украину в период, когда в стране господствует режим, установленный путем переворота при поддержке США, ЕС, НАТО и использующий даже фашистские группы".
    Премьер-министр Греции Алексис Ципрас в Киеве
    Переживают о своих. Греция обеспокоена эскалацией в Донбассе
    14:02 09.02.2017
    309Донецк - Авдеевка. Надолго ли затишье?
    Греция придает особое значение гуманитарному аспекту кризиса в Донбассе, так как значительная часть греческой общины проживает в регионе, охваченном столкновениями, заявил глава греческого правительства.
    Премьер-министры Украины и Греции Владимир Гройсман и Алексис Ципрас
    Встреча премьера Греции Ципраса с Гройсманом в Киеве 
    06:46 09.02.2017
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    Премьер-министр Греции Алексис Ципрас заявил, что он обеспокоен обострением ситуации в Украине и безопасностью греков, проживающих в восточных регионах.
    Премьер-министр Греции Алексис Ципрас в Киеве
    Ципрас выразил обеспокоенность эскалацией насилия в Донбассе
    00:46 09.02.2017
    329Донецк - Авдеевка. Надолго ли затишье?
    Как отметил премьер Греции, более 100 тысяч украинцев греческого происхождения проживают на территории Украины, и Греция заинтересована в том, чтобы их жизнь была безопасной.
    Премьер-министры Украины и Греции Владимир Гройсман и Алексис Ципрас
    Греция заинтересована в сотрудничестве с причерноморскими регионами Украины
    22:30 08.02.2017
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    Премьер-министры Украины и Греции Владимир Гройсман и Алексис Ципрас договорились возобновить работу межправительственной комиссии по вопросам торгово-экономического сотрудничества с целью активизации сотрудничества стран в экономической сфере.
    Премьер-министр Греции Алексис Ципрас
    Ципрас на следующей неделе прибудет с визитом в Украину
    16:29 02.02.2017
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    Как сообщил дипломатический источник, визит Ципраса в Украину планировался давно, он включен в программу зарубежных поездок премьера Греции, но неоднократно откладывался.
    Премьер-министр Греции Алексис Ципрас
    Евросоюзу грозит большой исход стран - премьер Греции
    20:45 16.09.2016
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    Премьер-министр Греции Алексис Ципрас считает, что ЕС находится в большом кризисе и если не будет существенных изменений, то этот кризис приведет к большому исходу из Евросоюза.
    Визит президента РФ В. Путина в Грецию
    О чем пишут в мире: Путин в Афинах, перенос Олимпийских игр, запрет Джонни Деппу
    12:23 28.05.2016
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    Владимир Путин посетил Грецию и сделал там ряд резонансных заявлений, в иракской Эль-Фалудже уничтожен местный главарь ИГ, а ученые пробуют добиться отмены или переноса Олимпийских игр 2016 из-за угрозы вируса Зика.
    Владимир Путин и Алексис Ципрас. Видео
    Пресс-конференция Путина и Ципраса. Полная версия 
    00:52 28.05.2016
    1034
    Российский президент в ходе пресс-конференции затронул ряд вопросов, связанных с Донбассом, освобождением Надежды Савченко и антироссийскими санкциями. Также обсуждались перспективы двухсторонних отношений.
    Флаг Греции
    В Греции потребовали срочно созвать внеочередной саммит ЕС - СМИ
    07:26 27.04.2016
    396
    Греческий премьер отребует от саммита обеспечить соблюдение соглашение по третьей программе помощи Греции, так как выделение стране следующего транша кредита из программы финпомощи невозможно без завершения и одобрения первой оценки хода реформ.
    Управляющий директор МВФ Кристин Лагард
    Лагард торопит Ципраса с решением долговой проблемы Греции
    01:59 04.04.2016
    54Массовые беспорядки в Греции
    По словам главы МВФ Кристин Лагард, в интересах греческого народа стороны должны привести переговоры по решению долговой проблемы страны к скорейшему завершению.
    Премьер-министр Греции Алексис Ципрас
    Премьер Греции высказал Турции обеспокоенность нарушениями воздушных границ
    20:59 08.03.2016
    299
    Премьер-министр Греции Алексис Ципрас сообщил, что он высказал Анкаре обеспокоенность Афин проблемами с продолжающимися нарушениями воздушного пространства и "особенно большим увеличением завязок воздушных боев".
    Премьер-министр Греции Алексис Ципрас на заседании Европарламента.
    Премьер Греции намерен посетить Киев в 2016 году
    16:40 22.01.2016
    103Давос-2016. Итоги переговоров Порошенко
    В рамках экономического саммита в Давосе Порошенко провел встречу с Ципрасом. Собеседники отметили существующий значительный потенциал для углубления двусторонних экономических отношений.
    Премьер-министр Греции Алексис Ципрас
    Конфликт разгорается между греческим митрополитом и премьером Ципрасом
    00:53 07.01.2016
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    В праздник Крещения Господня (Богоявления), который в Греции отмечается 6 января, Ципрас вместе с президентом Прокописом Павлопулосом посетил обряд освящения вод на площади Дексамени в афинском районе Колонаки. После церемонии Ципрас ушел, не сделав заявления.
    Флаг Греции в Афинах
    А как у них? Пенсионная реформа в кризисной Греции
    07:21 05.01.2016
    1656Массовые беспорядки в Греции
    Реформа системы пенсионного обеспечения в Греции предполагает значительное сокращение пенсий будущих пенсионеров, сохранение основных пенсий нынешних пенсионеров, рост взносов и создание одного фонда соцстрахования.
    Крушение российского Су-24 на границе Сирии и Турции
    ТОП основных мировых событий 2015 года
    14:58 02.01.2016
    18422Итоги 2015 года
    Важные события переломного 2015 года без сомнений окажут свое влияние и на развитие последующих процессов и событий в 2016 году.
    Гривны на фоне флага Украины
    Все, что нужно знать о госбюджете Украины 2016
    17:08 24.12.2015
    2656Экономика кризисного времени: 2015-2016
    Виртуальные доходы и расходы украинского государства, оформленные в виде проекта госбюджета волнуют исключительно послов иностранных государств и МВФ. Пример Греции, которая отказалась от рекомендаций в обмен на кредиты, говорит в пользу "непослушания".
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    Волонтер и помощник нардепа от БПП Оксаны Билозир Гайдэ Ризаева обратилась к главе СБУ Василию Грицака тщательно расследовать дело задержанного накануне Владимира Рубана.
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