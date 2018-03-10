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В четверг в Верховной Раде подрались народные депутаты от фракции "Блок Петра Порошенко" Олег Барна и Сергей Лещенко. В то же время премьер-министр Греции Алексис Ципрас заявил, что Киев и Евросоюз находятся на пути по отмене виз для украинцев.