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    European Central Bank

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 11
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    Протесты против политики ЕЦБ возле штаб-квартиры банка во Франкфурте
    Протесты возле новой штаб-квартиры ЕЦБ во Франкфурте 
    11:26 18.03.2015
    432
    Европейский центральный банк официально открывает во Франкфурте-на-Майне новую штаб-квартиру на фоне акций протеста в городе. Район штаб-квартиры перекрыт, местные банки и супермаркеты анонсируют досрочное закрытие.
    Греческий флаг
    Греция выплатила МВФ 348 млн евро
    19:22 13.03.2015
    155
    Эта сумма - второй платеж по погашению облигаций - 348 миллионов евро, на следующей неделе стране предстоят два платежа более чем на 900 миллионов евро.
    Ситуация на бирже. Архивное фото
    Биржи США потеряли 1,7-1,85% на опасениях повышения ставок Федрезервом
    23:41 10.03.2015
    85
    Индекс Dow Jones снизился на 1,85% - до 17662,94 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ - на 1,67%, до 4859,80 пункта. Индекс широкого рынка S&P 500 уменьшился на 1,7%, до 2044,16 пункта.
    Доллары, евро, банкноты, купюры
    Евро дешевеет к доллару на итогах заседания ЕЦБ
    07:08 06.03.2015
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    По состоянию на 06.41 пятницы курс евро к доллару снижался до 1,1028 доллара за евро с 1,1029 доллара на предыдущем закрытии. При этом в ходе торгов четверга европейская валюта опускалась до 1,0990 доллара за евро - минимума с 5 сентября 2003 года.
    Евро и флаг Европейского союза
    Евро стабилен к доллару перед заседанием Еврогруппы
    07:10 11.02.2015
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    В среду состоится заседание Еврогруппы, на котором, как ожидается, Греция выступит с предложением заключить промежуточное соглашение по финансированию страны.
    Сотрудник в офисе биржи
    Мировые цены на нефть снижаются перед заседанием ЕЦБ
    07:24 22.01.2015
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    По состоянию на 6.50 стоимость мартовских фьючерсов на североморскую смесь Brent снижалась на 0,35% - до 48,86 доллара за баррель. Мартовские фьючерсы на легкую нефть марки WTI дешевели на 0,67% - до 47,46 доллара за баррель.
    Доллары США и евро
    Курс евро к доллару впервые с 2003 года опустился ниже отметки в 1,15 доллара
    18:47 16.01.2015
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    Падение евро ускорилось на решении SNB снять ограничение по курсу швейцарского франка к евро на уровне в 1,20 швейцарского франка за 1 евро.
    Работа фондовой биржи. Архивное фото
    Биржи США закрылись в "красной" зоне на заявлении главы ЕЦБ
    23:30 04.12.2014
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    Промышленный индекс Dow Jones понизился на 0,07% - до 17900,10 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 - на 0,12%, до 2071,92 пункта. Высокотехнологичный NASDAQ потерял 0,11% и составил 4769,44 пункта.
    Экран, транслирующий биржевые графики и диаграммы
    Курс евро к доллару растет в рамках коррекции
    09:16 24.11.2014
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    По состоянию на 7.44 курс евро рос до 1,2397 доллара с 1,2364 доллара на предыдущем закрытии. Курс доллара к иене понижался до 117,89 иены за доллар со 117,92 иены за доллар.
    Полиция Италии. Архивное фото
    Столкновения между митингующими и полицией произошли в Неаполе
    16:59 02.10.2014
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    Столкновения между участниками массовой манифестации против политики ЕС и Европейского центрального банка и сотрудниками правоохранительных органов произошли в четверг в Неаполе, где проходит заседание совета управляющих ЕЦБ, сообщают местные СМИ.
    Страны мира. Испания
    Каталония – главный сепаратист Европы
    16:47 01.10.2014
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    Несмотря на объявление правительства Каталонии о подчинении решению Конституционного суда Испании и приостановке кампании по подготовке референдума о независимости, Каталония от идеи независимости не откажется, уверен Владимир Матвеев.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
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    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
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    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
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    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
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