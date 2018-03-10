Европейский центральный банк официально открывает во Франкфурте-на-Майне новую штаб-квартиру на фоне акций протеста в городе. Район штаб-квартиры перекрыт, местные банки и супермаркеты анонсируют досрочное закрытие.
По состоянию на 06.41 пятницы курс евро к доллару снижался до 1,1028 доллара за евро с 1,1029 доллара на предыдущем закрытии. При этом в ходе торгов четверга европейская валюта опускалась до 1,0990 доллара за евро - минимума с 5 сентября 2003 года.
По состоянию на 6.50 стоимость мартовских фьючерсов на североморскую смесь Brent снижалась на 0,35% - до 48,86 доллара за баррель. Мартовские фьючерсы на легкую нефть марки WTI дешевели на 0,67% - до 47,46 доллара за баррель.
Столкновения между участниками массовой манифестации против политики ЕС и Европейского центрального банка и сотрудниками правоохранительных органов произошли в четверг в Неаполе, где проходит заседание совета управляющих ЕЦБ, сообщают местные СМИ.
Несмотря на объявление правительства Каталонии о подчинении решению Конституционного суда Испании и приостановке кампании по подготовке референдума о независимости, Каталония от идеи независимости не откажется, уверен Владимир Матвеев.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".