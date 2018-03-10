345

По состоянию на 06.41 пятницы курс евро к доллару снижался до 1,1028 доллара за евро с 1,1029 доллара на предыдущем закрытии. При этом в ходе торгов четверга европейская валюта опускалась до 1,0990 доллара за евро - минимума с 5 сентября 2003 года.