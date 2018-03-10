Гашиш перевозили на судне, задержанном в Средиземном море недалеко от итальянского острова Пантеллерия. В трюме судна "Мунзур", которое шло под флагом Панамы, было обнаружено 500 спрятанных пакетов гашиша.
Восемь человек, подозреваемых в участии в боях на востоке Украины, были задержаны в Испании в конце февраля. Действия задержанных "подрывают мир и независимость государства" и противоречат нейтральному статусу Испании в украинском конфликте.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".