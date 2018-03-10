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    МВД Испании

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 5
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    Полиция Испании
    Испанская полиция поймала 10 украинцев за контрабанду 13 тонн гашиша
    15:22 06.12.2015
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    Гашиш перевозили на судне, задержанном в Средиземном море недалеко от итальянского острова Пантеллерия. В трюме судна "Мунзур", которое шло под флагом Панамы, было обнаружено 500 спрятанных пакетов гашиша.
    Полиция Испании. Архивное фото
    Суд допросит испанцев по делу об участии в боевых действиях в Донбассе
    01:31 26.03.2015
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    Восемь человек, подозреваемых в участии в боях на востоке Украины, были задержаны в Испании в конце февраля. Действия задержанных "подрывают мир и независимость государства" и противоречат нейтральному статусу Испании в украинском конфликте.
    Флаг Испании
    Два человека задержаны в Испании по подозрению в подготовке терактов
    13:53 10.03.2015
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    По информации МВД Испании, задержанные террористы "были как физически, так и морально готовы к джихаду".
    Полиция Испании
    Испанцы, задержанные по обвинению в участии в войне в Украине, освобождены
    02:39 28.02.2015
    2402Донбасс: годовщина Минских соглашений
    Испанская полиция в пятницу задержала восемь человек по подозрению в участии в боевых действиях в Донбассе. Аресты были проведены в Астурии, Каталонии, Эстремадуре, Мурсии, Мадриде и Наварре.
    Флаг Испании
    МВД: воевавшие в Донбассе испанцы нарушили нейтралитет Мадрида
    14:54 27.02.2015
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    Задержанным испанцам инкриминируется участие в убийствах, владение оружием и взрывчатыми веществами, а также участие в акциях, которые "направлены против интересов Королевства Испания за рубежом".
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Не понимает "козьего языка". Водителя из Мариуполя вызвали в СБУ
    08:15 09.03.2018
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    Как пишет очевидец, водитель заявил, что в его автобусе "должен звучат единственно нормальный язык - русский", он не понимает "козьего языка".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
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    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Помощник кумы Порошенко обратилась к главе СБУ по поводу Рубана
    06:24 09.03.2018
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    Волонтер и помощник нардепа от БПП Оксаны Билозир Гайдэ Ризаева обратилась к главе СБУ Василию Грицака тщательно расследовать дело задержанного накануне Владимира Рубана.
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