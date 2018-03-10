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    The Wall Street Journal

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 4
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    Белый дом. Архивное фото
    WSJ раскрыла намерения США ввести новые санкции против РФ
    12:08 12.08.2016
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    По информации американских СМИ, решение о введении новых экономических ограничений против РФ потребует консенсуса внутри властных структур США, но американские чиновники не пришли к общему мнению по этому вопросу.
    Флаги Украины и ЕС
    Wall Street Journal: в Европе уже готовы "слить" Украину
    14:27 02.03.2016
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    В последнее время многие европейские страны демонстрируют общую усталость от украинской проблемы, пишут мировые СМИ. Так кто в ЕС хотел бы "избавиться от Украины"?
    Джордж Сорос. Архивное фото
    Сорос – кредиторам Украины: постарайтесь понять и простить
    13:33 13.08.2015
    8679Экономический кризис
    Украина с трудом пытается заключить соглашение с кредиторами, чего требует МВФ в качестве условия для дальнейшей финансовой поддержки, пишет известный американский финансист Джордж Сорос.
    Министр финансов Украины Наталия Яресько
    Яресько: Война стоит Украине 5 млн евро в день
    14:25 23.01.2015
    1717Будет ли мир на Донбассе?
    СМИ в Европе каждый день уделяют много внимания событиям происходящим на востоке Украины и в экономике государства. В частности, иностранные медиа цитировали министра финансов Украины о том, что в 2016 году экономика Украины покажет рост.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
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    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
    Изумительная девушка-диджей восхищает провокационными снимками 
    21:21 09.03.2018
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    Английская гламурная модель, диджей, музыкальный продюсер и предприниматель Лорен Поуп восхищает поклонников невероятными снимками и красивой фигурой.
    Перед концертами в США Лорак похвасталась отличными формами в наряде без белья
    01:29 10.03.2018
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    На фото заметно, что под полупрозрачный наряд певица не надела белье, и может похвастаться не только стройными ножками, которые выгодно подчеркнуты мини-платьем, но и своими формами.
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