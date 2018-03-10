По информации американских СМИ, решение о введении новых экономических ограничений против РФ потребует консенсуса внутри властных структур США, но американские чиновники не пришли к общему мнению по этому вопросу.
СМИ в Европе каждый день уделяют много внимания событиям происходящим на востоке Украины и в экономике государства. В частности, иностранные медиа цитировали министра финансов Украины о том, что в 2016 году экономика Украины покажет рост.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".