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    Виртуозный дрифт. Автобус едва не снес машину, выехавшую на встречку

    (обновлено: )20920
    В столице Шотландии Эдинбурге водитель автобуса виртуозно избежал столкновения с автомобилем, выехавшим на встречную полосу из-за гололеда.
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    Если бы не мастерство водителя за рулем автобуса, лобового столкновения было бы не избежать, пишет The Scottish Sun.

    На кадрах видно, как водитель легкового авто пытается выехать на дорогу с обочины. Но ему это не удается и машину начинает неконтролируемо заносить на встречной полосе. В этот момент там появляется двухэтажный автобус, которому удается объехать легковушку.

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    Шотландию, как и другие страны Европы, засыпало снегом. В связи с этим количество аварий увеличилось в несколько раз.

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