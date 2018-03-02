Виртуозный дрифт. Автобус едва не снес машину, выехавшую на встречку

Если бы не мастерство водителя за рулем автобуса, лобового столкновения было бы не избежать, пишет The Scottish Sun.

На кадрах видно, как водитель легкового авто пытается выехать на дорогу с обочины. Но ему это не удается и машину начинает неконтролируемо заносить на встречной полосе. В этот момент там появляется двухэтажный автобус, которому удается объехать легковушку.

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Шотландию, как и другие страны Европы, засыпало снегом. В связи с этим количество аварий увеличилось в несколько раз.