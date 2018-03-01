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    В Черкассах из-за гололеда троллейбус вынесло в кювет

    Тема:

    Украина остановилась в снежных заносах (243)

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    По словам жителя Черкасс Валерия Мироненко, чтобы избежать столкновения с машиной, которую резко начало заносить, водитель троллейбуса мгновенно и профессионально отреагировал на ситуацию.
    В Черкассах троллейбус вылетел с дороги
    Facebook Валерия Мироненко

    КИЕВ, 1 мар — РИА Новости Украина. В Черкассах на улице Дахновской из-за гололеда троллейбус слетел на обочину, сообщают местный житель Валерий Мироненко в Facebook.

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    "Чтобы избежать столкновения с машиной, которую резко начало заносить, водитель троллейбуса мгновенно и профессионально отреагировал на ситуацию.10-тонный троллейбус на таком катке остановить мгновенно просто не возможно. Водитель был вынужден притормаживать и брать ближе к обочине, где дорога не имеет такого наката, но скользкая дорога сделала свое дело — троллейбус понесло и развернуло", — сообщил Мироненко.

    По словам очевидца, обошлось без пострадавших, даже троллейбус не получил повреждений. 

    Facebook Валерия Мироненко
    В Черкассах троллейбус вылетел с дороги

    В четверг, 1 марта в Украине, кроме запада, в результате перемещения активного циклона будут наблюдаться сложные погодные условия.

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