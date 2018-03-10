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    Эдинбург (город)

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 6
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    Шотландский дрифт. По гололеду автобус виртуозно обогнул встречную машину. Видео
    Виртуозный дрифт. Автобус едва не снес машину, выехавшую на встречку 
    09:25 02.03.2018
    364
    В столице Шотландии Эдинбурге водитель автобуса виртуозно избежал столкновения с автомобилем, выехавшим на встречную полосу из-за гололеда.
    Робот Фабио из шотландского магазина
    "Здравствуй, красавица". В Шотландии уволен смущавший покупателей робот
    15:01 22.01.2018
    231
    Робота Фабио "наняли" на работу ассистентом в одном из супермаркетов в Эдинбурге в качестве эксперимента. Он приветствовал посетителей, давал "пять", шутил и предлагал обняться. Его уволили спустя неделю.
    Тысячи шотландцев протестовали против политики Трампа. Видео
    Тысячи шотландцев протестовали против политики Трампа 
    00:43 12.02.2017
    101Президентство Трампа: первые указы и назначения.
    Несколько тысяч человек провели в Эдинбурге в субботу акцию протеста против действий Дональда Трампа на посту президента США. Митингующие прошли маршем по центральным улицам.
    Марш за независимость Шотландии в Эдинбурге
    Марш за независимость Шотландии в Эдинбурге 
    09:11 23.10.2016
    257
    В субботу, 22 октября, в Эдинбурге прошел марш за независимость Шотландии. На референдуме 23 июня Северная Ирландия и Шотландия поддержали сохранение членства в Евросоюзе, тогда как Англия и Уэльс голосовали за выход.
    Быстрый диагностический тест для вируса Эбола eZyscreen
    Врачи не обнаружили вирус лихорадки Эбола у пациента в Эдинбурге
    07:11 16.01.2015
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    По данным СМИ, это женщина, вернувшаяся недавно из Западной Африки.
    Медики в защитных костюмах госпитализируют зараженного вирусом Эбола
    Пациент с подозрением на Эболу госпитализирован в Эдинбурге
    01:14 16.01.2015
    63Эпидемия Эболы
    В столице Шотландии еще один человек попал в больницу с подозрением на лихорадку Эбола. Пациент недавно вернуля из Западной Африки.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
    0
    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
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    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
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    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
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    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
    Шотландский дрифт. По гололеду автобус виртуозно обогнул встречную машину. Видео
    Виртуозный дрифт. Автобус едва не снес машину, выехавшую на встречку 
    09:25 02.03.2018
    364
    В столице Шотландии Эдинбурге водитель автобуса виртуозно избежал столкновения с автомобилем, выехавшим на встречную полосу из-за гололеда.
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