Робота Фабио "наняли" на работу ассистентом в одном из супермаркетов в Эдинбурге в качестве эксперимента. Он приветствовал посетителей, давал "пять", шутил и предлагал обняться. Его уволили спустя неделю.
В субботу, 22 октября, в Эдинбурге прошел марш за независимость Шотландии. На референдуме 23 июня Северная Ирландия и Шотландия поддержали сохранение членства в Евросоюзе, тогда как Англия и Уэльс голосовали за выход.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
В субботу, 22 октября, в Эдинбурге прошел марш за независимость Шотландии. На референдуме 23 июня Северная Ирландия и Шотландия поддержали сохранение членства в Евросоюзе, тогда как Англия и Уэльс голосовали за выход.