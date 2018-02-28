Штормовой ветер и гололедица, синоптики предупредили об ухудшении погоды

КИЕВ, 28 фев — РИА Новости Украина. В среду, 28 февраля, во многих областях Украины ожидается сильный ветер и гололедица, предупреждает Украинский гидрометцентр.

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"28 февраля на дорогах страны гололедица; в южной, восточной части и большинстве центральных областей порывы ветра 15-20 м/с, в Приазовье местами 25 м/с; в Одесской, Николаевской, Херсонской и Запорожской областях местами сильный снег, метели", — говорится в сообщении.

Укргидрометцентр Прогноз погоды на среду

Напомним, ранее синоптик сообщила, что в Украине потеплеет только с приходом марта.