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    Общество

    Синоптики обещают небывалые выходные: метели, ливни, заносы и гололед

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    ЧП государственного масштаба. Снегопад в Украине (115)

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    По данным Укргдирометцентра, в Николаевской, Херсонской, Запорожской, Днепропетровской, Харьковской, Донецкой, Луганской областях ожидаются сильные осадки в виде мокрого снега.
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    КИЕВ, 19 янв — РИА Новости Украина. В течение 21-23 января в Украине ожидается существенное осложнение погодных условий, сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям в Facebook.

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    По данным Укргдирометцентра, в Николаевской, Херсонской, Запорожской, Днепропетровской, Харьковской, Донецкой, Луганской областях ожидаются сильные осадки в виде мокрого снега.

    Кроме того синоптики обещают на побережье Черного и Азовского морей сильный дождь, а также налипание мокрого снега и обледенение проводов и деревьев, на дорогах будет гололедица.

    Также синоптики обещают усиление скорости ветра до 15-20 м/с, местами 25 м/с, метели, снежные заносы, образование и увеличение высоты снежного покрова до 20-30 см.

    Напомним, в новом году в Украину пришла настоящая зима со снегом и морозами.

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