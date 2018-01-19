Синоптики обещают небывалые выходные: метели, ливни, заносы и гололед

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КИЕВ, 19 янв — РИА Новости Украина. В течение 21-23 января в Украине ожидается существенное осложнение погодных условий, сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям в Facebook.

По данным Укргдирометцентра, в Николаевской, Херсонской, Запорожской, Днепропетровской, Харьковской, Донецкой, Луганской областях ожидаются сильные осадки в виде мокрого снега.

Кроме того синоптики обещают на побережье Черного и Азовского морей сильный дождь, а также налипание мокрого снега и обледенение проводов и деревьев, на дорогах будет гололедица.

Также синоптики обещают усиление скорости ветра до 15-20 м/с, местами 25 м/с, метели, снежные заносы, образование и увеличение высоты снежного покрова до 20-30 см.

Напомним, в новом году в Украину пришла настоящая зима со снегом и морозами.