В Украине следующая неделя начнется с сильного ветра и гололеда

КИЕВ, 11 фев — РИА Новости Украина. На территории Украины с начала недели, 12 февраля, установится морозная, ветреная погода, на дорогах ожидается гололед, сообщил в воскресенье Укргидрометцентр.

В понедельник, 12 февраля, в Киеве будет облачно с прояснениями, местами пройдет небольшой снег, на дорогах — гололедица, ветер северо-восточный до 12 м/с. Температура воздуха ночью 2-4 градуса мороза, днем от минус —1 до +1 градуса.

На западе Украины будет облачно с прояснениями, без существенных осадков, на дорогах также обещают гололедицу, ветер северо-восточный, 7-12 метров в секунду. Температура воздуха ночью опустится до минус 9 градусов, в прикарпатских областях минус 10-13 градусов, днем минус 2 — плюс 4 градуса.

В Карпатах будет без существенных осадков, температура ночью минус 8-13 градусов, днем минус 4-9 градусов. В Моршине без существенных осадков, температура ночью минус 7.-9 градусов, днем до плюс 1 градуса. В Трускавце без существенных осадков, температура ночью минус 7-9 градусов, днем плюсовая температура. В Сваляве без существенных осадков, температура ночью минус 3-5 градусов, днем — выше ноля.

На севере Украины облачно с прояснениями, местами небольшой снег, на дорогах гололедица, сильный северо-восточный ветер. Температура воздуха ночью опустится до минус 8 градусов, днем минус 4 — плюс градуса.

В центре Украины облачная погода будет сменяться солнечной, местами небольшой снег, на дорогах — гололедица, ветер также северо-восточный скоростью до 12 м/с. Температура воздуха ночью минус 1-7 градусов, днем минус 4 — плюс 3 градуса.

Укргидрометцентр Погодная карта Украины на 12 февраля

На востоке Украины облачно, мокрый снег, местами гололед, налипание мокрого снега, на дорогах гололедица, ветер северо-восточный с порывами до 15-20 м/с. Температура воздуха ночью минус 2-9 градусов, днем от плюс 1 до минус 5 градусов.

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На юге Украины облачно, мокрый снег с дождем, местами гололед, налипание мокрого снега, на дорогах гололедица, ветер северо-восточный, 7-12 м/с, порывы до 15-20 м/с. Температура воздуха ночью минус 2- 4 градуса, днем минус 1 — плюс 5 градусов, в Запорожской области минус 3 — плюс 2 градуса.