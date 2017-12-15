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    Общество

    В ДНР планируют производство собственных автобусов

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    По словам и.о министра промышленности и торговли Алексея Грановского, до конца 2019 - начала 2020 года ДНР начнет производить автобусы, все, кроме шасси, планируется производить на территории республики.
    ДНР
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    ДОНЕЦК, 15 дек — РИА Новости. Власти самопровозглашенной Донецкой народной республики планируют к 2020 году перейти от крупноузловой сборки к производству собственных автобусов, сообщил в пятницу и.о министра промышленности и торговли Алексей Грановский.

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    Ранее власти ДНР заявили, что начинают крупноузловую сборку пассажирских автобусов на территории республики. Первые 10 автобусов были переданы подконтрольной ДНР Горловке.

    "До конца 2019 — начала 2020 года мы начнем производить автобусы на нашей территории. Мы в любом случае будем покупать шасси, то есть двигатели, все остальное будем производить на нашей территории" — сказал Грановский на заседании Народного совета ДНР.

    Он напомнил, что также в планах ДНР в следующем году начать производство трамваев.

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