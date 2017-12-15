В ДНР планируют производство собственных автобусов

ДОНЕЦК, 15 дек — РИА Новости. Власти самопровозглашенной Донецкой народной республики планируют к 2020 году перейти от крупноузловой сборки к производству собственных автобусов, сообщил в пятницу и.о министра промышленности и торговли Алексей Грановский.

Ранее власти ДНР заявили, что начинают крупноузловую сборку пассажирских автобусов на территории республики. Первые 10 автобусов были переданы подконтрольной ДНР Горловке.

"До конца 2019 — начала 2020 года мы начнем производить автобусы на нашей территории. Мы в любом случае будем покупать шасси, то есть двигатели, все остальное будем производить на нашей территории" — сказал Грановский на заседании Народного совета ДНР.

Он напомнил, что также в планах ДНР в следующем году начать производство трамваев.