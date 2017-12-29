Автобус въехал в толпу людей на остановке возле метро в Москве

КИЕВ, 29 дек — РИА Новости Украина. Два человека погибли, по предварительным данным, после наезда автобуса на остановку возле метро "Сходненская" на северо-западе Москвы, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах столицы.

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"В результате наезда на остановку общественного транспорта рейсового автобуса погибли два человека", — сказал собеседник агентства.

Обстоятельства ДТП выясняются.

Ранее сообщалось, что автомобиль наехал на пешеходов в центре австралийского города Мельбурн.