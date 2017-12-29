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    Автобус въехал в толпу людей на остановке возле метро в Москве

    (обновлено: )457
    По информации источника в экстренных службах москвы, в результате наезда на остановку общественного транспорта рейсового автобуса погибли два человека.
    Двое погибли в результате наезда автобуса на остановку возле метро в Москве
    @irakurochkinaa

    КИЕВ, 29 дек — РИА Новости Украина. Два человека погибли, по предварительным данным, после наезда автобуса на остановку возле метро "Сходненская" на северо-западе Москвы, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах столицы.

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    "В результате наезда на остановку общественного транспорта рейсового автобуса погибли два человека", — сказал собеседник агентства.

    Обстоятельства ДТП выясняются.

    Ранее сообщалось, что автомобиль наехал на пешеходов в центре австралийского города Мельбурн.

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