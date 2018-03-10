Пилотные ночные маршруты свяжут центр Киева и наиболее заселенные жилые массивы - Харьковский, Виноградарь и Троещину. Как рассказала пресс-секретарь КП "Киевпастранс" Анна Бондар, в перспективе увеличение количества маршрутов до 10.
Вагон сошел с рельс из-за технической неисправности, сейчас на месте работает комиссия предприятия, осматривает место происшествия, сообщила пресс-секретарь коммунального предприятия "Киевпасстранс" Анна Бондарь.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".