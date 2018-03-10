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    КП "Киевпасстранс"

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 5
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    Киевэнерго в Киеве
    "Киевэнерго" грозит обесточить "Киевпасстранс" за долг в 37 млн грн
    12:20 05.02.2017
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    Как сообщает пресс-служба "Киевэнерго", единственным законным рычагом воздействия на должника является прекращение электроснабжения до погашения долга и оплаты текущих начислений.
    Автобус Киевпасстранса. Архивное фото
    В Киеве запустят три ночных автобусных маршрута
    13:23 17.12.2015
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    Пилотные ночные маршруты свяжут центр Киева и наиболее заселенные жилые массивы - Харьковский, Виноградарь и Троещину. Как рассказала пресс-секретарь КП "Киевпастранс" Анна Бондар, в перспективе увеличение количества маршрутов до 10.
    В Киеве прошел Парад трамваев
    В Киеве прошел "Парад трамваев" 
    16:34 10.10.2015
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    В Киеве, в районе площади Дружбы народов, 10 октября прошел "Парад трамваев". Согласно информации пресс-службы КП "Киевпастранс", во время парада представили 13 моделей трамваев.
    Ночное патрулирование Киева
    В Киеве неизвестные обстреляли троллейбус
    23:49 17.08.2015
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    Как рассказали в КП "Киевпасстранс", троллейбус, который выполнял последнее отправление от ул. Северной в направлении депо на ул. Тимошенко, обстреляли из пневматического оружия.
    В Киеве трамвай сошел с рельсов
    В Киеве трамвай сошел с рельсов
    16:30 09.04.2015
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    Вагон сошел с рельс из-за технической неисправности, сейчас на месте работает комиссия предприятия, осматривает место происшествия, сообщила пресс-секретарь коммунального предприятия "Киевпасстранс" Анна Бондарь.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Не понимает "козьего языка". Водителя из Мариуполя вызвали в СБУ
    08:15 09.03.2018
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    Как пишет очевидец, водитель заявил, что в его автобусе "должен звучат единственно нормальный язык - русский", он не понимает "козьего языка".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
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    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Помощник кумы Порошенко обратилась к главе СБУ по поводу Рубана
    06:24 09.03.2018
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    Волонтер и помощник нардепа от БПП Оксаны Билозир Гайдэ Ризаева обратилась к главе СБУ Василию Грицака тщательно расследовать дело задержанного накануне Владимира Рубана.
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