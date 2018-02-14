В Закарпатье умер ребенок в рейсовом автобусе

FRED TANNEAU / AFP

КИЕВ, 14 фев — РИА Новости Украина. В Закарпатье прямо в автобусе умер ребенок, которого мать везла в больницу. Инцидент случился на дороге из села Луги в Рахов, сообщает УНН со ссылкой на полицию в Закарпатской области.

По предварительной информации, ребенок 2016 года проходил в больнице курс лечения. Скорую помощь в село вызвать не удалось из-за плохой связи. Поэтому мать повезла его в город самостоятельно.

О какой именно болезни идет речь, пока не известно. По факту смерти ребенка открыто уголовное производство по статье "Умышленное убийство".

Ранее сообщалось, что в Одесской области от осложнений после кори умер 5-летний ребенок.