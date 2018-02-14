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    В Закарпатье умер ребенок в рейсовом автобусе

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    Ребенок 2016 года проходил в больнице курс лечения. Скорую помощь в село вызвать не удалось из-за плохой связи, поэтому мать повезла его в город самостоятельно.
    Ребенок. Лечение
    FRED TANNEAU / AFP

    КИЕВ, 14 фев — РИА Новости Украина. В Закарпатье прямо в автобусе умер ребенок, которого мать везла в больницу. Инцидент случился на дороге из села Луги в Рахов, сообщает УНН со ссылкой на полицию в Закарпатской области. 

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    По предварительной информации, ребенок 2016 года проходил в больнице курс лечения. Скорую помощь в село вызвать не удалось из-за плохой связи. Поэтому мать повезла его в город самостоятельно.

    О какой именно болезни идет речь, пока не известно. По факту смерти ребенка открыто уголовное производство по статье "Умышленное убийство". 

    Ранее сообщалось, что в Одесской области от осложнений после кори умер 5-летний ребенок

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