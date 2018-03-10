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    Ассам

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 3
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    Скорая помощь, Индия
    В Индии автобус столкнулся с грузовиком, погибли не менее 12 человек
    09:48 08.02.2015
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    Инцидент произошел в северо-восточной индийской провинции Ассам. В автобусе находились 15 человек. В настоящий момент на месте аварии работают спасатели.
    Скорая помощь, Индия
    Около 50 человек стали жертвами боевиков в Индии
    04:59 24.12.2014
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    Премьер-министр Индии Нарендра Моди назвал нападение боевиков "актом трусости". Полиция полагает, что нападение боевиков могло стать местью за спецоперацию сил безопасности Индии в данном регионе.
    Скорая помощь, Индия
    Девять человек погибли, почти 30 ранены в Индии
    08:22 26.10.2014
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    По данным агентства Ассошиэйтед Пресс, авария произошла в городе Нагаон, штат Ассам. Следуя из округа Лахимпур в город Гувахати, автобус на большой скорости резко повернул на мосту и, пробив ограждение, рухнул вниз.
    Стрельба
    Семь человек расстреляли в Индии во время праздника
    08:51 04.11.2013
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    После убийства боевики ушли в Мегхалаю. Как заявил представитель местной полиции А.П. Раут, в преддверии выборов в местные органы власти имели место столкновения между Рабха Хаджонг и другими племенами.
    Украинцы разбегаются из страны кто куда. По чьей вине?
    12:57 10.03.2018
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    Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
    Перед концертами в США Лорак похвасталась отличными формами в наряде без белья
    01:29 10.03.2018
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    На фото заметно, что под полупрозрачный наряд певица не надела белье и может похвастаться не только стройными ножками, которые выгодно подчеркнуты мини-платьем, но и своими формами.
    "Нафтогаз" и "Газпром": перспективы конфликта
    09:57 10.03.2018
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    Эксперт-международник Андрей Бузаров высказал мнение, что в конфликте газовых монополистов больше политической, а не экономической подоплеки.
    СМИ сообщили о смерти всех заложников в Калифорнии
    05:51 10.03.2018
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    По информации СМИ, трое заложников в доме ветеранов в Калифорнии погибли, захвативший их мужчина также мертв. Подозреваемый принимал участие в программе для участников боевых действий с эмоциональными травмами.
    Конфликт на Донбассе уже в миротворческом тупике
    11:56 10.03.2018
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    Если нынешний состав Рады не способен принять пакет законов, оговоренных "Минском-2", а рейтинги восседающих в ней партий находятся на уровне статистической погрешности, имеет ли смысл внешним игрокам начинать разговор о миротворцах?
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