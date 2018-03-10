По данным агентства Ассошиэйтед Пресс, авария произошла в городе Нагаон, штат Ассам. Следуя из округа Лахимпур в город Гувахати, автобус на большой скорости резко повернул на мосту и, пробив ограждение, рухнул вниз.
После убийства боевики ушли в Мегхалаю. Как заявил представитель местной полиции А.П. Раут, в преддверии выборов в местные органы власти имели место столкновения между Рабха Хаджонг и другими племенами.
Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
По информации СМИ, трое заложников в доме ветеранов в Калифорнии погибли, захвативший их мужчина также мертв. Подозреваемый принимал участие в программе для участников боевых действий с эмоциональными травмами.
Если нынешний состав Рады не способен принять пакет законов, оговоренных "Минском-2", а рейтинги восседающих в ней партий находятся на уровне статистической погрешности, имеет ли смысл внешним игрокам начинать разговор о миротворцах?