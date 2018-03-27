В Тернополе решили отказаться от маршруток

КИЕВ, 27 мар – РИА Новости Украина. Тернопольский горсовет принял решение, которое позволит коммунальному предприятию "Тернопольэлектротранс" заключить договор лизинга для закупки больших автобусов вместо маршруток, сообщила пресс-служба городского совета.

По словам городского головы Сергея Надала, в городе будет работать 110-120 больших автобусов на газу, рассчитанных на 80-100 мест.

"Это, во-первых, удешевит их эксплуатацию. Во-вторых, значительно улучшит экологическую ситуацию в городе из-за уменьшения выбросов в атмосферу", — отметил Надал.

Первые большие автобусы выйдут на маршрут через несколько месяцев.

Ранее сообщалось, что депутаты Львовского горсовета поддержали электронную петицию с требованием полностью отказаться от маршруток и организовать пассажирские перевозки электротранспортом и крупногабаритными автобусами.