наверх
27.03.201818:36
Курсы валют НБУ
  • USD26.30+ 0.04
  • EUR32.65+ 0.22
Рубрики
Ещё
    Общество

    В Тернополе решили отказаться от маршруток

    12412
    По словам мэра Тернополя Сергея Надала, в городе будет работать 110-120 больших автобусов на газу, рассчитанных на 80-100 мест. Первые большие автобусы выйдут на маршрут через несколько месяцев.
    Маршрутка в Тернополе
    zik.ua

    КИЕВ, 27 мар – РИА Новости Украина. Тернопольский горсовет принял решение, которое позволит коммунальному предприятию "Тернопольэлектротранс" заключить договор лизинга для закупки больших автобусов вместо маршруток, сообщила пресс-служба городского совета.

    Забастовка маршрутчиков в Николаеве
    novosti-n.org
    Дальше пешком. Украину охватили маршруточные бунты

    По словам городского головы Сергея Надала, в городе будет работать 110-120 больших автобусов на газу, рассчитанных на 80-100 мест.

    "Это, во-первых, удешевит их эксплуатацию. Во-вторых, значительно улучшит экологическую ситуацию в городе из-за уменьшения выбросов в атмосферу", — отметил Надал.

    Первые большие автобусы выйдут на маршрут через несколько месяцев.

    Ранее сообщалось, что депутаты Львовского горсовета поддержали электронную петицию с требованием полностью отказаться от маршруток и организовать пассажирские перевозки электротранспортом и крупногабаритными автобусами.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Последствия пожара в ТЦ «Зимняя вишня»
    ЧП в российском Кемерово: десятки погибших
    Здание МИД Украины
    Холодная война: массовая высылка дипломатов РФ
    Андрей Золотарев
    Арест Савченко: следствие, суд
    Врач. Архивное фото
    Медреформа или медицинский геноцид?