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    Грузовик снес маршрутку с пассажирами в Херсонской области

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    По информации пресс-службы полиции Херсонской области, грузовой автомобиль "ДАФ" врезался в автобус "Эталон", в котором находились 19 человек.
    Фура влетела в автобус с пассажирами в Херсонской области
    Любимый Херсон

    КИЕВ, 5 фев — РИА Новости Украина. В воскресенье вечером, 4 февраля, на трассе Одесса — Мелитополь — Новоазовск в Херсонской области грузовик врезался в пассажирский автобус, сообщает пресс-служба полиции Херсонской области.

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    "Около 20:40 в "Единый центр 102" полиции Херсонской области поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии с пострадавшими. ДТП произошло в районе 200 километра автодороги Одесса-Мелитополь-Новоазовск", — говорится в сообщении.

    По предварительным данным, грузовой автомобиль "ДАФ" врезался в автобус "Эталон", в котором находились 19 человек.

    "По словам водителя автобуса, во время движения заглох двигатель и он остановил транспортное средство. В это время сзади двигался грузовик. Со слов его водителя, на расстоянии около 15 метров он увидел на своем пути автобус. Затормозить уже не было времени и произошло столкновение", — говорится в сообщении полиции.

    В результате ДТП пассажиры автобуса были доставлены в медицинские учреждения областного центра. Сейчас устанавливается степень полученных гражданами телесных повреждений.

    Предварительная правовая квалификация события — ч.1 ст. 286 Уголовного кодекса Украины "Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые управляют транспортными средствами".

    Полиция устанавливает все обстоятельства происшествия.

    Ранее сообщалось, что в Киеве на проспекте Шухевича произошло ДТП с участием 5 автомобилей. В результате столкновения 2 человека погибли, еще 3 пострадали.

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