В Пекине усилили меры безопасности из-за приезда Ким Чен Ына - СМИ

КИЕВ, 27 мар — РИА Новости Украина. Повышенные меры безопасности приняты на главной улице Пекина Чананьцзе, ведущей к Дому народных собраний, на фоне сообщений СМИ о предположительном прибытии лидера КНДР Ким Чен Ына в Китай, передает корреспондент РИА Новости.

Ранее лидер КНДР Ким Чен Ын выразил "сильное желание" подписать мирный договор с США и установить дипломатические отношения между двумя странами.

В СМИ появились спекуляции, что кортеж северокорейского лидера может проехать по Чананьцзе, и повышенные меры безопасности связаны именно с этим. Официальных подтверждений о том, что Ким Чен Ын находится в Пекине, до сих пор нет.

Агентство Bloomberg в понедельник вечером со ссылкой на осведомленные источники сообщило, что северокорейский лидер на поезде прибыл в Китай.

Южнокорейское правительство проверяет сообщения о визите Ким Чен Ына в Китай и не исключает, что специальный поезд из КНДР мог привезти другого высокопоставленного чиновника.

Во вторник днем вдоль всей восточной части улицы Чананьцзе и вплоть до центральной площади Тяньаньмэнь перед Домом народных собраний полицейские патрули выставлены на расстоянии каждых 20-30 метров. Вдоль трассы также расставлены металлические оградительные кордоны, но движение транспорта пока не перекрыто.

Лишь на последнем перекрестке от площади Тяньаньмэнь запрещен въезд для велосипедов, а пешеходы могут пройти лишь через КПП, при этом после него подземные переходы, проход на площадь открыты для всех.

Перед восточным входом Дома народных собраний, где обычно проходят церемонии приветствия иностранных лидеров и вывешиваются государственные флаги, по состоянию на 13.30 (7.30 по Киеву) никаких особых приготовлений не наблюдалось.

Ранее сообщалось, что повышенные меры безопасности приняты в районе государственной резиденции Дяоюйтай в связи с вероятным прибытием высокопоставленного лица.

В понедельник днем официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин в ответ на просьбу журналистов прокомментировать информацию о том, что на минувших выходных на железнодорожном вокзале в Даньдуне было замечено официальное лицо из КНДР, заявила, что не владеет никакой информацией. Она также не стала комментировать и возможные контакты официальных представителей двух стран.