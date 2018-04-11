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    В мире

    Отщипни, если сможешь. Ворона нагло вырвала кусок меха с зада панды

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    Курьезный случай с участием бесстрашной вороны и громадной панды произошел 9 апреля в зоопарке Пекина. Птица несколько раз отщипнула мех с зада бамбукового медведя.
    Ворона и панда в пекинском зоопарке
    china.huanqiu.com

    КИЕВ, 11 апр — РИА Новости Украина. Посетители Пекинского зоопарка (Китай) стали свидетелями курьезной ситуации: "амбициозная ворона" отщипнула клок меха с зада громадной панды и забрала добычу для строительства гнезда, пишет Daily Mail.

    Даже после нескольких "атак" птицы бамбуковый медведь никак не отреагировал и продолжил дальше лежать, опираясь на бревно.

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    Веселое зрелище произошло 9 апреля.

    Очевидцы предположили, что воронье гнездо может быть самым дорогим, так как в нем использован мех национального животного Китая.

    china.huanqiu.com
    Ворона и панда в пекинском зоопарке

    Ранее сеть покорили кадры, как огромный крокодил отбирает улов у рыбака во Флориде. 

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