Отщипни, если сможешь. Ворона нагло вырвала кусок меха с зада панды

КИЕВ, 11 апр — РИА Новости Украина. Посетители Пекинского зоопарка (Китай) стали свидетелями курьезной ситуации: "амбициозная ворона" отщипнула клок меха с зада громадной панды и забрала добычу для строительства гнезда, пишет Daily Mail.

Даже после нескольких "атак" птицы бамбуковый медведь никак не отреагировал и продолжил дальше лежать, опираясь на бревно.

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Веселое зрелище произошло 9 апреля.

Очевидцы предположили, что воронье гнездо может быть самым дорогим, так как в нем использован мех национального животного Китая.

china.huanqiu.com Ворона и панда в пекинском зоопарке

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