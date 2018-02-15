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    ЛНР о силовом решении конфликта в Донбассе: откроет "ящик Пандоры"

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    Донбасс: годовщина Минских соглашений (492)

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    Как отметили в ЛНР, силовой сценарий идет вразрез не только с минскими договоренностями, но и с международным законодательством, "поскольку разрешает применять оружие против мирных граждан".
    Украинский военный. Архивное фото
    Associated Press Vadim Ghirda

    КИЕВ, 15 фев — РИА Новости Украина. Официальный представитель Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики Андрей Марочко заявил, что силовое решение конфликта в Донбассе откроет "ящик Пандоры".

    Люди в районе временного пункта пропуска Станица Луганская между Украиной и ЛНР. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
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    "Хотелось предостеречь правительство Украины от силового варианта решения конфликта на Донбассе, поскольку будет открыт "ящик Пандоры" и дальнейшее развитие событий может плачевно отразиться на всех жителях Украины. Народная милиция имеет силы и средства для адекватных действий по пресечению неправомерных действий Украины", — заявил Марочко журналистам.

    Он подчеркнул, что силовой сценарий идет вразрез не только с минскими договоренностями, но и с международным законодательством, "поскольку разрешает применять оружие против мирных граждан".

    Ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов заявил, что украинский закон о реинтеграции Донбасса не исключает "вооруженного освобождения" самопровозглашенных ДНР и ЛНР.

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