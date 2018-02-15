ЛНР о силовом решении конфликта в Донбассе: откроет "ящик Пандоры"

КИЕВ, 15 фев — РИА Новости Украина. Официальный представитель Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики Андрей Марочко заявил, что силовое решение конфликта в Донбассе откроет "ящик Пандоры".

"Хотелось предостеречь правительство Украины от силового варианта решения конфликта на Донбассе, поскольку будет открыт "ящик Пандоры" и дальнейшее развитие событий может плачевно отразиться на всех жителях Украины. Народная милиция имеет силы и средства для адекватных действий по пресечению неправомерных действий Украины", — заявил Марочко журналистам.

Он подчеркнул, что силовой сценарий идет вразрез не только с минскими договоренностями, но и с международным законодательством, "поскольку разрешает применять оружие против мирных граждан".

Ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов заявил, что украинский закон о реинтеграции Донбасса не исключает "вооруженного освобождения" самопровозглашенных ДНР и ЛНР.