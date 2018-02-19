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    Их слишком много. В элитной китайской тюрьме нет мест для чиновников

    (обновлено: )16110
    Из-за переполненности тюрьмы ее обитатели в этом году были лишены свидания и семейного обеда с родственниками по случаю китайского Нового года.
    Тюрьма. Архивное фото
    RIA News Игорь Зарембо | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 19 фев — РИА Новости Украина. В Пекине в элитной тюрьме Циньчэн закончились места для высокопоставленных чиновников и партийных деятелей, передает издание South China Morning Post (SCMP) со ссылкой на источник.

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    Из-за переполненности тюрьмы ее обитатели в этом году были лишены свидания и семейного обеда с родственниками по случаю китайского Нового года.

    Однако борьба с коррупцией и не думает заканчиваться, поскольку в марте в КНР будет создана обладающая беспрецедентными полномочиями Национальная надзорная комиссия, и заключенных в Циньчэне может прибавиться.

    С 2013 года органы правопорядка и внутрипартийного контроля, по официальным данным, подвергли различным наказаниям более 1,35 млн чиновников и партийных деятелей, включая около 100 "тигров" — госслужащих уровня замминистра и выше.

    Большинство осужденных отделались понижением в должности, исключением из партии и другими наказаниями, но часть (точные данные неизвестны) была приговорена к тюремным срокам вплоть до пожизненных. Особенно много приговоров такого рода пришлось как раз на высокопоставленных партийцев.

    Тюрьма Циньчэн была построена в 1958 году при помощи советников из СССР для содержания проигравших гражданскую войну и не сумевших сбежать на Тайвань членов партии Гоминьдан. Последний раз максимальной "загрузки" она достигала во времена "Культурной революции": туда ссылали высокопоставленных "врагов народа". В тюрьме сидели вдова китайского лидера Мао Цзэдуна Цзян Цин, десятый панчен-лама Тибета Чокьи Гьялцен и многие другие. Там же содержались задержанные после беспорядков на площади Тяньаньмэнь в 1989 году.

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