Их слишком много. В элитной китайской тюрьме нет мест для чиновников

КИЕВ, 19 фев — РИА Новости Украина. В Пекине в элитной тюрьме Циньчэн закончились места для высокопоставленных чиновников и партийных деятелей, передает издание South China Morning Post (SCMP) со ссылкой на источник.

Из-за переполненности тюрьмы ее обитатели в этом году были лишены свидания и семейного обеда с родственниками по случаю китайского Нового года.

Однако борьба с коррупцией и не думает заканчиваться, поскольку в марте в КНР будет создана обладающая беспрецедентными полномочиями Национальная надзорная комиссия, и заключенных в Циньчэне может прибавиться.

С 2013 года органы правопорядка и внутрипартийного контроля, по официальным данным, подвергли различным наказаниям более 1,35 млн чиновников и партийных деятелей, включая около 100 "тигров" — госслужащих уровня замминистра и выше.

Большинство осужденных отделались понижением в должности, исключением из партии и другими наказаниями, но часть (точные данные неизвестны) была приговорена к тюремным срокам вплоть до пожизненных. Особенно много приговоров такого рода пришлось как раз на высокопоставленных партийцев.

Тюрьма Циньчэн была построена в 1958 году при помощи советников из СССР для содержания проигравших гражданскую войну и не сумевших сбежать на Тайвань членов партии Гоминьдан. Последний раз максимальной "загрузки" она достигала во времена "Культурной революции": туда ссылали высокопоставленных "врагов народа". В тюрьме сидели вдова китайского лидера Мао Цзэдуна Цзян Цин, десятый панчен-лама Тибета Чокьи Гьялцен и многие другие. Там же содержались задержанные после беспорядков на площади Тяньаньмэнь в 1989 году.