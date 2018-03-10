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    Есихидэ Суга

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 10
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    Петр Порошенко. Архивное фото
    Власти Японии анонсировали приезд Порошенко 5 апреля
    05:08 22.03.2016
    293
    О том, что глава государства посетит 5 апреля Японию с трехдневным визитом, сообщил генеральный секретарь японского кабинета министров Ёсихидэ Суга.
    Флаг Японии
    Премьер Японии наполовину обновил состав правительства
    08:20 07.10.2015
    27
    Как сообщил генсек правительства Японии Ёсихидэ Суга, из 19 министров девять сохранили за собой свои посты, это наиболее близкие Кобо Абэ политики, формировавшие "ядро" прежнего кабинета.
    Японский флаг. Архив
    Правительство Японии заявило, что не признает присоединения Крыма к России
    05:56 13.03.2015
    387
    Присоединение было нарушением суверенитета и территориальной целостности Украины, Япония категорически не признает изменение статуса-кво силовым путем, заявил пикер японского правительства Есихидэ Суга.
    Японский флаг
    Япония надеется на улучшение ситуации в Украине
    06:30 13.02.2015
    103Минск. Встреча в "нормандском формате"
    Генеральный секретарь правительства Японии Ёсихидэ Суга заявил, что "хотелось бы надеяться, что договоренности будут соблюдены".
    Флаг Японии
    Кабмин Японии не видит оснований отрицать факт казни заложника боевиками ИГ
    08:41 25.01.2015
    84
    В субботу в сети появилось видео со вторым заложником - японским журналистом Кэндзи Гото, на котором он держит в руках фотографии обезглавленного тела и сообщает о казни заложника Харуны Юкавы.
    Флаг Японии
    Япония требует от ИГ не причинять вреда оставшемуся в живых заложнику - СМИ
    19:37 24.01.2015
    152
    В понедельник в интернете появился видеоролик, на котором боевики ИГ требуют от Японии выкуп в размере 200 миллионов долларов за жизнь двух японских заложников - журналиста Кэндзи Гото и предпринимателя Харуны Юкавы.
    Боевики Исламского государства
    Японские заложники в плену ИГ живы - СМИ
    16:14 24.01.2015
    107
    В понедельник в интернете появился видеоролик, на котором боевики ИГ требуют от Японии выкуп в размере 200 миллионов долларов за жизнь двух японских заложников - журналиста Кэндзи Гото и предпринимателя Харуны Юкавы.
    Распространение вируса Эбола в мире
    Япония выделит дополнительно 100 млн долларов на борьбу с Эболой
    05:15 07.11.2014
    61Эпидемия Эболы
    Средства будут направлены не только на лечение и предупреждение распространения заболевания, но и на обеспечение социальной стабильности в странах, пострадавших от эпидемии, заявил генеральный секретарь правительства страны Ёсихидэ Суга.
    Япония. Токио
    Токио выразил протест Пекину из-за браконьерских судов у берегов Японии
    06:57 06.11.2014
    60
    Япония через посла в Пекине передала главе МИД КНР письменное заявление, в котором выразила сожаление и потребовала от Китая "принять меры для предотвращения подобного в будущем".
    Флаг КНДР
    КНДР готова вернуть на родину похищенных граждан Японии, если они живы
    13:42 29.05.2014
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    Пхеньян выразил готовность вернуть на родину всех японских граждан, удерживаемых в КНДР с 1970-80-х годов, если таковые будут найдены в живых.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
    0
    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Не понимает "козьего языка". Водителя из Мариуполя вызвали в СБУ
    08:15 09.03.2018
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    Как пишет очевидец, водитель заявил, что в его автобусе "должен звучат единственно нормальный язык - русский", он не понимает "козьего языка".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
    0
    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
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    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
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