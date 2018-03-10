Присоединение было нарушением суверенитета и территориальной целостности Украины, Япония категорически не признает изменение статуса-кво силовым путем, заявил пикер японского правительства Есихидэ Суга.
В понедельник в интернете появился видеоролик, на котором боевики ИГ требуют от Японии выкуп в размере 200 миллионов долларов за жизнь двух японских заложников - журналиста Кэндзи Гото и предпринимателя Харуны Юкавы.
В понедельник в интернете появился видеоролик, на котором боевики ИГ требуют от Японии выкуп в размере 200 миллионов долларов за жизнь двух японских заложников - журналиста Кэндзи Гото и предпринимателя Харуны Юкавы.
Средства будут направлены не только на лечение и предупреждение распространения заболевания, но и на обеспечение социальной стабильности в странах, пострадавших от эпидемии, заявил генеральный секретарь правительства страны Ёсихидэ Суга.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".