наверх
10.03.201815:27
Курсы валют НБУ
  • USD26.35- 0.13
  • EUR32.70+ 0.11
Рубрики
Ещё

    Тег

    Юкио Хатояма

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 4
    • Материалы
    • Связанные теги
    • Все
    • Самые читаемые
    Японский флаг. Архив
    Правительство Японии заявило, что не признает присоединения Крыма к России
    05:56 13.03.2015
    387
    Присоединение было нарушением суверенитета и территориальной целостности Украины, Япония категорически не признает изменение статуса-кво силовым путем, заявил пикер японского правительства Есихидэ Суга.
    Юкио Хатояма (слева) и Дмитрий Медведев. Архивное фото
    Легкомысленным поступком назвали в Японии поездку экс-премьера в Крым
    06:17 11.03.2015
    528
    Зампредседателя правящей Либерально-демократической партии Масахико Комура на пресс-конференции заявил, что крымский визит Хатоямы "может ввести в заблуждение мировое сообщество" и не совпадает с позицией Японии.
    Юкио Хатояма и Дмитрий Медведев. Архивное фото
    Экс-премьер Японии Хатояма прибыл в Крым
    12:55 10.03.2015
    2184Жизнь Крыма после присоединения к РФ.
    Бывший глава японского правительства осуществил свои намерения и посетил Крым. Хатояма собирается встретиться с властями полуострова.
    Японский флаг. Архивное фото
    Экс-премьер Японии посетит Крым, несмотря на рекомендации МИД страны
    05:39 10.03.2015
    252
    Юкио Хатояма является председателем оргкомитета ежегодного Фестиваля российской культуры, который откроется в мае в Токио. В планах подготовки мероприятия он заявил о своем намерении посетить Крым.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
    0
    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
    0
    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
    0
    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
    Изумительная девушка-диджей восхищает провокационными снимками 
    21:21 09.03.2018
    0
    Английская гламурная модель, диджей, музыкальный продюсер и предприниматель Лорен Поуп восхищает поклонников невероятными снимками и красивой фигурой.
    Охрименко: что случилось с золото-валютными резервами Украины в феврале?
    15:32 09.03.2018
    0
    Согласно данным Нацбанка за февраль 2018 года, НБУ выкупил на межбанке около 400 миллионов долларов. Частично, это деньги "гастарбайтеров", которые перечислили валюту в Украину и поменяли на гривну, указывает Александр Охрименко.
    Все теги