В заявлении МИД говорится, что Япония хотела бы "сделать шаг вперед в нашей общей цели" заключения мирного договора с учетом того, чтобы эти договоренности не наносили бы ущерба правовым позициям обеих сторон.
Необходимо добиваться новой резолюции СБ ООН, заявил глава МИД Японии Фумио Кисида. Он также сообщил об инструкциях японскому правительству выступить с предложением о созыве экстренного заседания СБ ООН в связи с проведением испытания КНДР.
Японское правительство "крайне сожалеет" по поводу поездки Медведева, и она "ранит чувства" японского народа. Об этом заявил директор Европейского департамента МИД Японии Хадзимэ Хаяси в телефонном разговоре с послом РФ в Токио Евгением Афанасьевым.
Присоединение было нарушением суверенитета и территориальной целостности Украины, Япония категорически не признает изменение статуса-кво силовым путем, заявил пикер японского правительства Есихидэ Суга.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".