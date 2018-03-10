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    МИД Японии‎

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 15
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    Флаг Японии
    Япония подготовила РФ предложения по деятельности на южных Курилах
    03:59 18.03.2017
    182
    В заявлении МИД говорится, что Япония хотела бы "сделать шаг вперед в нашей общей цели" заключения мирного договора с учетом того, чтобы эти договоренности не наносили бы ущерба правовым позициям обеих сторон.
    Флаг Японии в Токио, 22 мая 2015 г.
    МИД Японии заявил КНДР протест в связи с пуском ракеты
    03:49 24.08.2016
    92Угрозы КНДР. Новые ядерные испытания
    Согласно заявлению МИД Японии, "пуск является откровенным нарушением резолюций Совета безопасности ООН и представляет угрозу с точки зрения обеспечения безопасности".
    Флаг Японии в деловом квартале Токио
    Власти Японии занимаются вопросом взятого в заложники журналиста
    06:15 30.05.2016
    92РФ и США: железный занавес
    Фотография предположительно Дзюмпэя Ясуды, пропавшего без вести в Сирии в прошлом году, была разослана в СМИ накануне ночью с призывом о помощи.
    Дональд Трамп. Архивное фото
    МИД Японии собирает данные о Трампе на случай его победы – СМИ
    05:56 17.03.2016
    195Победа Трампа. Ликование и протесты в США.
    Как сообщается, японские специалисты обеспокоены достаточно резкими высказываниями Трампа в адрес Японии и не исключают некоторых изменений в японо-американских отношениях.
    Флаг Японии
    МИД Японии считает необходимым добиваться новой резолюции СБ ООН по КНДР
    06:47 06.01.2016
    107Угрозы КНДР. Новые ядерные испытания
    Необходимо добиваться новой резолюции СБ ООН, заявил глава МИД Японии Фумио Кисида. Он также сообщил об инструкциях японскому правительству выступить с предложением о созыве экстренного заседания СБ ООН в связи с проведением испытания КНДР.
    Флаг Японии в Токио, 22 мая 2015 г.
    Япония готова отложить визит главы МИД в РФ из-за поездки Медведева на Курилы
    08:10 22.08.2015
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    Японское правительство "крайне сожалеет" по поводу поездки Медведева, и она "ранит чувства" японского народа. Об этом заявил директор Европейского департамента МИД Японии Хадзимэ Хаяси в телефонном разговоре с послом РФ в Токио Евгением Афанасьевым.
    Японский флаг. Архив
    Правительство Японии заявило, что не признает присоединения Крыма к России
    05:56 13.03.2015
    387
    Присоединение было нарушением суверенитета и территориальной целостности Украины, Япония категорически не признает изменение статуса-кво силовым путем, заявил пикер японского правительства Есихидэ Суга.
    Японский флаг. Архивное фото
    Экс-премьер Японии посетит Крым, несмотря на рекомендации МИД страны
    05:39 10.03.2015
    252
    Юкио Хатояма является председателем оргкомитета ежегодного Фестиваля российской культуры, который откроется в мае в Токио. В планах подготовки мероприятия он заявил о своем намерении посетить Крым.
    Министр иностранных дел Украины Павел Климкин
    Украина ожидает от Японии $8,38 млн на медоборудование для больниц
    14:54 02.03.2015
    80
    Глава украинского внешнеполитического ведомства Павел Климкин сообщил о договоре с руководством Японии о выделении около 8,38 миллиона долларов на медицинское оборудование для украинских больниц.
    Глава МИД Украины Павел Климкин. Архивное фото
    Климкин сократил свой визит в Японию
    09:30 27.02.2015
    252
    Глава МИД Украины сократил на один день свой визит в Японию. МИД Японии сообщил, что визит Климкина был сокращен по просьбе правительства Украины.
    Глава МИД Украины Павел Климкин
    Украина будет инициировать введение безвизового режима с Японией - МИД
    13:04 20.02.2015
    284
    Глава украинского внешнеполитического ведомства Павел Климкин заявил, что планирует в ходе своего визита в Японию поднять вопрос о введении безвизового режима между странами.
    Флаг Японии
    Япония заинтересована в украинском рынке - МИД
    07:48 06.02.2015
    211
    В сообщении отмечается, что инвестиции из Японии имеют также и большое значение в плане оказания помощи Украине.
    Флаг Японии
    Глава МИД Японии сравнил спор с РФ из-за Курил с ситуацией в Украине
    05:14 21.01.2015
    278
    То, что происходит в Украине - это изменение статуса-кво при помощи силы, считает Фумио Кисида.
    Подсчет голосов на выборах. Архивное фото
    Япония направит 10 наблюдателей на выборах в Верховную Раду
    06:58 03.10.2014
    56Выборы в парламент 2014
    Япония готовится направить 10 своих наблюдателей на внеочередных выборах в Верховную Раду 26 октября этого года, сообщили РИА Новости в отделе Центральной и Юго-Восточной Европы МИД Японии.
    Демилитаризованная зона между Южной Корей и КНДР. Архивное фото
    Переговоры о судьбе похищенных КНДР японцев пройдут 29 сентября
    04:45 25.09.2014
    42
    Межправительственная встреча между представителями Японии и КНДР состоится 29 сентября в китайском городе Шэньяне, сообщил журналистам министр иностранных дел Японии Фумио Кисида.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
    0
    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
    0
    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
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    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
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    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
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    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
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