Японское правительство "крайне сожалеет" по поводу поездки Медведева, и она "ранит чувства" японского народа. Об этом заявил директор Европейского департамента МИД Японии Хадзимэ Хаяси в телефонном разговоре с послом РФ в Токио Евгением Афанасьевым.
Министры иностранных дел Японии и Южной Кореи Фумио Кисида и Юн Бен Се договорились углублять взаимодействие на двустороннем уровне, а также с участием США по проблеме ядерной и ракетной программы КНДР.
Министр иностранных дел Кисида заявил, что Япония объявила о дополнительных санкциях, придавая большое значение солидарности со странами G7, и намерена принимать меры по этому вопросу во взаимодействии со странами G7.
Министр иностранных дел Японии Фумио Кисида в рамках своего визита в Украину 17 июля встретится с президентом Петром Порошенко, сообщил в понедельник глава отдела Центральной и Восточной Европы МИД Японии Рё Накамура.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".