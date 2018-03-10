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    Фумио Кисида

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 19
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    Министр иностранных дел Японии Фумио Кисида. Архивное фото
    Япония призывает принять жесткие меры против КНДР в связи с запуском ракеты
    02:58 08.02.2016
    42Угрозы КНДР. Новые ядерные испытания
    По словам министра иностранных дел Японии Фумио Кисиды, необходимость скорейшего принятия жестких санкций в отношении КНДР еще более возросла.
    Министр иностранных дел Японии Фумио Кисида. Архивное фото
    Япония будет взаимодействовать с G7 по вопросу Украины - министр Кисида
    09:27 22.01.2016
    100Донбасс, мир и пролонгация Минских соглашений.
    В 2016 году председательство в G7 перешло к Японии. Заявление министра иностранных дел Японии Фумио Кисида прозвучало в парламенте, где он выступил в с программной речью.
    Сергей Лавров (слева) и Фумио Кисида. Архивное фото
    Глава МИД Японии обсудит с Лавровым испытания ядерного оружия КНДР
    21:19 09.01.2016
    202Угрозы КНДР. Новые ядерные испытания
    В Японии неделя начинается с воскресенья, поэтому разговор может произойти уже завтра. Министр намерен убедить своих коллег в принятии Советом безопасности ООН новых действенных санкций против КНДР.
    Флаг Японии в Токио, 22 мая 2015 г.
    Япония готова отложить визит главы МИД в РФ из-за поездки Медведева на Курилы
    08:10 22.08.2015
    266
    Японское правительство "крайне сожалеет" по поводу поездки Медведева, и она "ранит чувства" японского народа. Об этом заявил директор Европейского департамента МИД Японии Хадзимэ Хаяси в телефонном разговоре с послом РФ в Токио Евгением Афанасьевым.
    КНДР. Архивное фото
    Япония и Южная Корея будут взаимодействовать по ядерной проблеме КНДР
    07:44 21.03.2015
    59
    Министры иностранных дел Японии и Южной Кореи Фумио Кисида и Юн Бен Се договорились углублять взаимодействие на двустороннем уровне, а также с участием США по проблеме ядерной и ракетной программы КНДР.
    Павел Климкин. Архивное фото
    Климкин посетит Японию и обсудит финансовую помощь Украине
    07:52 21.02.2015
    268
    Ожидается, что стороны обсудят различные аспекты двусторонних отношений, в том числе вопросы вокруг выделяемой Японией Украине финансовой помощи.
    Петр Порошенко на переговорах в Минске
    Глава МИД Японии надеется, что перемирие в Украине будет соблюдаться
    12:10 13.02.2015
    91После 15 февраля - мир или война
    По словам министра, Япония по-прежнему будет убеждать все стороны приложить усилия для мирного решения.
    Премьер-министр Японии Синдзо Абэ
    Экстренное заседание Совбеза Японии началось в Токио
    06:45 23.01.2015
    242
    Совет безопасности Японии начал экстренное заседание в Токио в связи с ситуацией вокруг захваченных боевиками "Исламского государства" японских граждан, сообщило агентство Киодо.
    Флаг Японии
    Глава МИД Японии сравнил спор с РФ из-за Курил с ситуацией в Украине
    05:14 21.01.2015
    278
    То, что происходит в Украине - это изменение статуса-кво при помощи силы, считает Фумио Кисида.
    Флаг Японии
    Япония может пересмотреть или отменить санкции против России
    07:29 25.09.2014
    233Новые санкции в отношении России.
    В среду правительство Японии приняло дополнительные санкции против России в связи с ситуацией в Украине.
    Демилитаризованная зона между Южной Корей и КНДР. Архивное фото
    Переговоры о судьбе похищенных КНДР японцев пройдут 29 сентября
    04:45 25.09.2014
    42
    Межправительственная встреча между представителями Японии и КНДР состоится 29 сентября в китайском городе Шэньяне, сообщил журналистам министр иностранных дел Японии Фумио Кисида.
    Японский флаг. Архив
    Глава МИД Японии обсудит с коллегами по G7 свою позицию в отношении РФ
    09:45 21.09.2014
    120Новые санкции в отношении России.
    Высокопоставленный чиновник МИД Японии говоря об очередных санкциях против РФ, заявил, что "сложно говорить о сроках объявления, когда нет самого решения о введении новых санкций".
    Японский флаг. Архив
    Япония надеется на установление мира в Украине - глава японского МИД
    08:08 05.09.2014
    42Мировая реакция на события в Украине
    "Прежде всего, необходимо приветствовать конкретные шаги, предпринятые для прекращения боевых действий", - сказал министр иностранных дел Японии Фумио Кисида.
    Флаг Японии
    Япония ценит усилия по достижению мира в Украине
    10:07 04.09.2014
    57Мировая реакция на события в Украине
    Япония будет исходить из дальнейшего развития ситуации, решений, которые будут приняты на саммите НАТО, и позиции своих партнеров по G-7.
    Флаг США
    США поблагодарили Японию за дополнительные санкции против России
    08:23 29.07.2014
    176Санкции в отношении России_2014
    Министр иностранных дел Кисида заявил, что Япония объявила о дополнительных санкциях, придавая большое значение солидарности со странами G7, и намерена принимать меры по этому вопросу во взаимодействии со странами G7.
    Флаг Японии
    МИД Японии приветствует резолюцию СБ ООН по Boeing 777 - СМИ
    07:32 22.07.2014
    647Крушение Boeing-777 под Донецком. Два года спустя
    Глава МИД Японии Фумио Кисида приветствовал резолюцию СБ ООН по расследованию крушения малайзийского Boeing в Украине и призвал все стороны соблюдать ее, сообщило агентство Киодо.
    Петр Порошенко
    Глава МИД Японии встретится с Порошенко 17 июля
    14:18 14.07.2014
    138
    Министр иностранных дел Японии Фумио Кисида в рамках своего визита в Украину 17 июля встретится с президентом Петром Порошенко, сообщил в понедельник глава отдела Центральной и Восточной Европы МИД Японии Рё Накамура.
    Флаг Японии
    Глава МИД Японии на следующей неделе посетит Украину
    08:57 11.07.2014
    143
    Министр иностранных дел Японии Фумио Кисида посетит с визитом Украину и Киргизию 15-18 июля, об этом он объявил на пресс-конференции в Токио в пятницу.
    Флаг Японии
    Глава МИД Японии может посетить Украину в июле этого года - СМИ
    06:36 18.06.2014
    51Международная реакция на обострение ситуации в Украине
    Глава МИД Японии Фумио Кисида может посетить Украину летом текущего года для проведения консультаций с представителями местного правительства, сообщило в среду агентство Киодо.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
    0
    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Не понимает "козьего языка". Водителя из Мариуполя вызвали в СБУ
    08:15 09.03.2018
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    Как пишет очевидец, водитель заявил, что в его автобусе "должен звучат единственно нормальный язык - русский", он не понимает "козьего языка".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
    0
    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
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    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
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