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    Токио

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 110
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    Панорама Токио. Архивное фото
    В Токио обстреляли Ассоциацию граждан КНДР
    08:00 23.02.2018
    46
    Ассоциация северокорейских граждан в Японии фактически выполняет функции посольства КНДР, так как между двумя странами нет дипломатических отношений.
    Тоторо и Годзилла. На улицах Токио появились уникальные снеговики 
    15:28 25.01.2018
    185
    После обильного снегопада на улицах Токио появились многочисленные снеговики, но не обычные, а очень детализированные и оригинальные.
    Достопримечательности Токио стали выглядеть завораживающе
    Царство снежной Королевы. Снегопад преобразил Токио до неузнаваемости 
    13:16 24.01.2018
    502
    Знаменитые достопримечательности Токио преобразились в результате обильных снегопадов.
    Как в Японии происходили первые учения на случай ядерного удара КНДР
    Первые учения в Токио на случай ядерного удара КНДР. Подборка видео 
    13:55 23.01.2018
    108Угрозы КНДР. Новые ядерные испытания
    Сотни жителей японской столицы Токио в понедельник приняли участие в учебной эвакуации для отработки действий на случай угрозы ракетного удара со стороны КНДР.
    Токийский рыбный рынок Цукидзи. Новогодний аукцион тунца
    Тунца весом почти в полтонны продали за сотни тысяч долларов в Токио
    09:45 05.01.2018
    606
    Огромная рыба стала главным лотом рыбного аукциона на рынке морепродуктов Цукидзи в Токио. Она была поймана в водах Тихого океана в районе порта Ома (префектура Аомори).
    В Украину бы. В Японии появилось антистрессовое кафе с кошками. Видео
    В Украину бы. В Японии появилось антистрессовое кафе с кошками 
    14:26 26.12.2017
    158
    Необычное кошачье кафе открылось в столице Японии Токио. Туда приглашают всех, кто хочет снять стресс. Гости могут не только поиграть с домашними животными, но и пообщаться с персоналом.
    В центре Токио в туалете ж/д станции устроили терминал для багажа
    Оригинальные и полезные устройства разместили в туалете одной из станций Токио
    12:53 19.12.2017
    630
    По словам пользователей интернет, воспользовавшимися нововведениями, пассажиры с большими чемоданами могут оставить свои вещи у входа, облегчив тем самым свой поход в туалет.
    Мужчина с катаной устроил резню в храме Токио, трое погибших РИА Новости Украина: https://rian.com.ua/world_news/20171208/1030216806.html
    Мужчина с катаной устроил резню в храме Токио, трое погибших
    10:36 08.12.2017
    174
    Убиты были настоятельница храма Томиока Хатиман-гу Нагако Томиока 58 лет, и двое подозреваемых - мужчина, скорее всего, ее младший брат Сигэнага Томиока, и его жена, женщина около 30 лет.
    Михаил Романчук
    Украинские пловцы завоевали три медали на этапе Кубка мира в Токио
    04:12 16.11.2017
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    Михаил Романчук стал первым на любимой дистанции 1500 метров вольным стилем. На этой же дистанции Сергей Фролов стал третьим. Еще одну "бронзу" на дистанции 50 метров баттерфляем завоевал Андрей Говоров.
    Конкурс Мисс Интернешнл-2017 в Токио
    Miss International 2017. Сексапильные красотки поразили мир 
    12:29 14.11.2017
    1275
    Финал международного конкурса красоты Miss International, который проводился в 57-й раз, прошел во вторник в Токио. В конкурсе участвовали красавицы из 70 стран. Победительницей стала "Мисс Индонезия" 21-летняя Кевин Лилиана.
    Возле Токио разбился вертолет
    В Японии разбился вертолет, четверо погибших. Кадры с места крушения 
    13:17 08.11.2017
    123
    Грузовой вертолет потерпел крушение в японской префектуре Гумма, на борту находились 4 человека, по предварительны данным, они погибли. На месте работают пожарные и полиция.
    Взгляд в будущее недоступное пока для украинцев. Токийский автосалон
    Прекрасное далеко. Буйство технологических красок Токийского автосалона 
    04:21 30.10.2017
    590
    Открывшийся в Токио 45-й автосалон совершенно четко дал понять, что производители практически игнорируют словосочетания "лошадиные силы" в пользу рассказов об искусственном интеллекте, автопилоте и различных системах обмена данными между автомобилями.
    Чемпионат по бодибилдингу в Токио
    Чемпионат по бодибилдингу в Токио: фитнес-бум среди женщин за 40 
    14:16 15.10.2017
    910
    В Токио прошел Чемпионат Японии по бодибилдингу. Количество культуристов, зарегистрированных в национальной федерации Японии, за последние шесть лет почти удвоилось примерно до 3000 человек.
    Скромное обаяние японских девушек в бикини
    Скромное обаяние японских девушек в бикини 
    06:32 02.10.2017
    2269
    Японские модели приняли участие в показе последних новинок пляжной моды в Токио. Шоу было организовано Японской ассоциацией бикини. Очаровательные юные японки не только дефилировали по подиуму, но и исполнили несколько зажигательных танцев.
    Отец превращает рисунки сыновей в удивительные аниме
    Отец превращает рисунки сыновей в удивительные аниме 
    00:19 20.08.2017
    528
    Художник Томас Ромен и его дети придумывают ассортимент смешных, жутких, а иногда и совершенно странных существ. Задача придумывать лежит на детях, а Томас потом добавляет свое профессиональное прикосновение.
    Пожар на рыбном рынке Цукидзи в Токио в Токио
    Крупный пожар произошел в Токио у знаменитого рыбного рынка
    18:40 03.08.2017
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    По информации японских СМИ, загорелось трехэтажное здание, прилегающее к рынку. Выгорело около 200 квадратных метров. Сведений о пострадавших в результате пожара нет.
    Японские школьницы
    Школьницам в Токио запретили ходить на свидания за деньги
    07:43 01.07.2017
    763
    Это стало первым в Японии случаем принятия специального закона, который был бы направлен на ограничения свиданий со старшеклассницами младше 18 лет за вознаграждение.
    В одном из зоопарков Токио появился на свет детеныш панды
    Сеть покоряют кадры новорожденного детеныша панды из Токио 
    12:29 19.06.2017
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    В интернете набирает популярность видеоролик, на котором запечатлен новорожденный детеныш панды из зоопарка в Токио. Он появился на свет 12 июня, но кадры опубликовали позже.
    В Японии зацвела сакура
    В Японии на пять дней раньше обычного зацвела сакура 
    12:01 22.03.2017
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    Под влиянием низкого атмосферного давления, осадков и теплой погоды в предшествовавшие дни в японском Токио зацвела сакура. Подробнее смотрите в фоторепортаже.
    Путину и Абэ показали в Токио танцы дзюдоистов
    Путину и Абэ показали в Токио "танцы" дзюдоистов 
    14:51 16.12.2016
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    Президент России Владимир Путин в компании премьер-министра Японии Синдзо Абэ посетил центр дзюдо "Кодокан" в Токио, где были продемонстрированы показательные выступления.
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    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    "Лацио" vs "Динамо". Все голы и лучшие моменты матча 
    05:55 09.03.2018
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    Поединок, прошедший в четверг вечером в Риме, завершился со счетом 2:2. Все голы были забиты во втором тайме. Ответная игра состоится в Киеве 15 марта.
    Не понимает "козьего языка". Водителя из Мариуполя вызвали в СБУ
    08:15 09.03.2018
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    Как пишет очевидец, водитель заявил, что в его автобусе "должен звучат единственно нормальный язык - русский", он не понимает "козьего языка".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
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    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Панорама Токио. Архивное фото
    В Токио обстреляли Ассоциацию граждан КНДР
    08:00 23.02.2018
    46
    Ассоциация северокорейских граждан в Японии фактически выполняет функции посольства КНДР, так как между двумя странами нет дипломатических отношений.
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