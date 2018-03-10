Михаил Романчук стал первым на любимой дистанции 1500 метров вольным стилем. На этой же дистанции Сергей Фролов стал третьим. Еще одну "бронзу" на дистанции 50 метров баттерфляем завоевал Андрей Говоров.
Финал международного конкурса красоты Miss International, который проводился в 57-й раз, прошел во вторник в Токио. В конкурсе участвовали красавицы из 70 стран. Победительницей стала "Мисс Индонезия" 21-летняя Кевин Лилиана.
Открывшийся в Токио 45-й автосалон совершенно четко дал понять, что производители практически игнорируют словосочетания "лошадиные силы" в пользу рассказов об искусственном интеллекте, автопилоте и различных системах обмена данными между автомобилями.
Японские модели приняли участие в показе последних новинок пляжной моды в Токио. Шоу было организовано Японской ассоциацией бикини. Очаровательные юные японки не только дефилировали по подиуму, но и исполнили несколько зажигательных танцев.
Художник Томас Ромен и его дети придумывают ассортимент смешных, жутких, а иногда и совершенно странных существ. Задача придумывать лежит на детях, а Томас потом добавляет свое профессиональное прикосновение.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
Финал международного конкурса красоты Miss International, который проводился в 57-й раз, прошел во вторник в Токио. В конкурсе участвовали красавицы из 70 стран. Победительницей стала "Мисс Индонезия" 21-летняя Кевин Лилиана.
Открывшийся в Токио 45-й автосалон совершенно четко дал понять, что производители практически игнорируют словосочетания "лошадиные силы" в пользу рассказов об искусственном интеллекте, автопилоте и различных системах обмена данными между автомобилями.
Японские модели приняли участие в показе последних новинок пляжной моды в Токио. Шоу было организовано Японской ассоциацией бикини. Очаровательные юные японки не только дефилировали по подиуму, но и исполнили несколько зажигательных танцев.
Художник Томас Ромен и его дети придумывают ассортимент смешных, жутких, а иногда и совершенно странных существ. Задача придумывать лежит на детях, а Томас потом добавляет свое профессиональное прикосновение.
Как сообщило главное метеорологическое агентство Японии, первый в ноябре снег был зафиксирован в 06.15 (23.15 по Киеву) в центре Токио. Кроме этого снег выпал в городах Йокогама, Кофу, Уцуномия, Маебаси и Мито.
В пятницу произошло возгорание левого двигателя авиалайнера Boeing777, принадлежащего авиакомпании Korean Air. Лайнер вырулил на взлетно-посадочную полосу для взлета, когда было обнаружено появление дыма в районе крыла.
Собравшиеся в Харькове выдвинули к Раде требование не принимать законопроект "О создании конкурентных условий в налогообложении и стимулировании экономической деятельности в Украине" и наложить мораторий на внесение изменений в упрощенную систему налогообложения на два года.
В четверг, 5 ноября, в Токио прошел финал конкурса Miss International 2015. Украину на конкурсе представляла Нина Горинюк. Победительницей Miss International 2015 стала 20-летняя модель Эдимар Мартинес из Венесуэлы.
Флаги Олимпийских и Паралимпийских игр 2020 года были подняты в среду в Токио во время торжественной церемонии с участием губернатора (мэра) японской столицы Юрико Коикэ после ее возвращения из Рио-де-Жанейро.