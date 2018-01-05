Тунца весом почти в полтонны продали за сотни тысяч долларов в Токио

КИЕВ, 5 янв — РИА Новости Украина. Голубого тунца весом 405 кг продали на первых в этом году торгах в Японии за 323 тысяч долларов (36,45 миллиона иен), сообщает NHK.

Огромная рыба стала главным лотом рыбного аукциона на рынке морепродуктов Цукидзи в Токио. Она была поймана в водах Тихого океана в районе порта Ома (префектура Аомори).

При этом стоимость лота не стала рекордной. Максимальная стоимость рыбы на торгах была зафиксирована в 2013 году, когда 222-килограммовый голубой тунец был продан за 155,4 миллиона иен.

Ранее сообщалось, что голубой тунец весом 180 килограмм был продан на первых в 2015 году торгах на оптовом рыбном рынке Цукидзи в Токио за 4,51 миллиона иен (37,6 тысячи долларов) — почти в два раза ниже цены 2014 года.