Тоторо и Годзилла. На улицах Токио появились уникальные снеговики

Как известно, японцы — большие выдумщики и могут из простых вещей сделать нечто потрясающее. Так, после обильного снегопада на улицах Токио появились многочисленные снеговики, но не обычные, а очень детализированные и оригинальные.

22 января в Токио прошел сильнейший снегопад: за день выпало около 23 сантиметров снега. По информации местных СМИ, из-за непогоды в столице Японии произошло более 600 дорожных аварий, а 6 тысяч человек не смогли улететь из аэропорта Нарита.

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