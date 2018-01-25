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    Фотоленты

    Тоторо и Годзилла. На улицах Токио появились уникальные снеговики

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    Как известно, японцы — большие выдумщики и могут из простых вещей сделать нечто потрясающее. Так, после обильного снегопада на улицах Токио появились многочисленные снеговики, но не обычные, а очень детализированные и оригинальные.

    22 января в Токио прошел сильнейший снегопад: за день выпало около 23 сантиметров снега. По информации местных СМИ, из-за непогоды в столице Японии произошло более 600 дорожных аварий, а 6 тысяч человек не смогли улететь из аэропорта Нарита.

    Смотрите также: Царство снежной Королевы. Снегопад преобразил Токио до неузнаваемости

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