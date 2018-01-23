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    Синоптики назвали регионы Украины, где снова пройдут мощные снегопады

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    Украина: снежно-дождевой армагеддон (135)

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    Погодное предупреждение выпущено для Херсонской, Запорожской, Днепропетровской, Харьковской, Донецкой, Луганской областей. Там ожидается сильный снег, на морском побережье - мокрый снег.
    Спасатели вытаскивают из снежных заносов автомобили
    Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям

    КИЕВ, 23 янв — РИА Новости Украина. В Украине на 23 января прогнозируется морозная погода, в восточных и юго-восточных регионах ожидаются мощные снегопады, передает Укргидрометцентр.

    На основной части территории будет переменная облачность без осадков. Днем минус 3-7 градусов мороза, ночью столбики термометра опускались до минус 14 градусов.

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    Погодное предупреждение выпущено для Херсонской, Запорожской, Днепропетровской, Харьковской, Донецкой, Луганской областей. Там ожидается сильный снег, на морском побережье — мокрый снег, налипание мокрого снега.

    Укргидрометцентр
    Погодная карта Украины на 23 января 2018 года

    Погодные условия осложнятся гололедом, скорость ветра достигнет 15-20 м/с. К концу дня, 23 января, высота снежного покрова увеличится до 20-30 см.

    Дневная температура на юго-востоке Украины минус 2-5 градусов.

    В Киеве на вторник прогнозируется переменная облачность без осадков. Днем — мороз до минус 7 градусов.

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    Напомним, что в ночь с 22 на 23 января в Днепре уже начался обильный снегопад, в результате чего начались проблемы с движением транспорта.

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