"Бабе Яге была бы радость". Украинцы создали чудо-технику по уборке снега

"В поселке Кушугум, что в Запорожской области, снег убирают вот такой чудо уборочной машиной", — сказано в описании видео.

Интернет-пользователи сразу отреагировали на креативную технику.

Олег Осауленко пишет: "Не ждут траншей и тендеров. Респект!"

"Вскоре на всех улицах Киева!)" — с юмором отреагировал Виктор Задворнов.

Eduard Trandafilov отметил: "Могли бы и в аэропорту Запорожье убрать)".

"Не каждый день такое увидишь!" — написала Светлана Ляшенко.

"Оригинально. Бабе Яге была бы радость", — шуточно написала пользователь Taťána Hrochová.

Ранее пресс-служба ГСЧС сообщила, что в Украине остаются обесточенными 69 населенных пунктов в пяти областях (Одесская – 46, Черкасская – 11, Днепропетровская – шесть, Запорожская – пять и Донецкая – один).