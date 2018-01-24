наверх
24.01.201811:34
Курсы валют НБУ
  • USD28.88+ 0.03
  • EUR35.34- 0.01
Рубрики
Ещё
    Видео

    "Бабе Яге была бы радость". Украинцы создали чудо-технику по уборке снега

    Тема:

    Украина: снежно-дождевой армагеддон (144)

    (обновлено: )58264
    На странице "Это Украина" в Facebook выложено видео, на котором запечатлена чудо-техника по уборке снега. Ее заметили в поселке Кушугум в Запорожской области.
    Бабе Яге была бы радость. Под Запорожьем заметили чудо-технику. Видео
    facebook.com/itsUa

    "В поселке Кушугум, что в Запорожской области, снег убирают вот такой чудо уборочной машиной", — сказано в описании видео.

    Интернет-пользователи сразу отреагировали на креативную технику.

    Олег Осауленко пишет: "Не ждут траншей и тендеров. Респект!"

    В Одесской области — аномальное нашествие скворцов
    Канал Ирины Золотарёвой на Youtube
    Жители юга Украины показали таинственное нашествие скворцов

    "Вскоре на всех улицах Киева!)" — с юмором отреагировал Виктор Задворнов.

    Eduard Trandafilov отметил: "Могли бы и в аэропорту Запорожье убрать)".

    "Не каждый день такое увидишь!" — написала Светлана Ляшенко.

    "Оригинально. Бабе Яге была бы радость", — шуточно написала пользователь Taťána Hrochová.

    Ранее пресс-служба ГСЧС сообщила, что в Украине остаются обесточенными 69 населенных пунктов в пяти областях (Одесская – 46, Черкасская – 11, Днепропетровская – шесть, Запорожская – пять и Донецкая – один).

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Переговоры Порошенко и Трампа
    Давос-2018: что ждать Украине от пленума олигархов?
    Антон Геращенко. Архивное фото
    Давление на СМИ: гонения на ZIK из-за интервью Портнова
    "Бабе Яге была бы радость". Под Запорожьем заметили чудо-технику. Видео
    Украина: снежно-дождевой армагеддон
    Круглый зал в "Президент-отеле" в Минске, где проходят заседания контактной группы по Украине
    Реинтеграция Донбасса: закон принят, что дальше?