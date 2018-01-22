Житель Бердянска в честь снегопада прокатился на лыжах в костюме Супермена

В Бердянске (Запорожская область) местный житель решил отметить снегопад поездкой на лыжах в костюме Супермена.

Он проехался в развевающемся плаще по длинному спуску, который соединяет верхнюю и нижнюю часть курорта. "Этому городу нужен герой", — пошутил лыжник на камеру местного телеканала.

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Напомним, обильные снегопады уже несколько дней выпадают по всей территории Украины. Из-за осадков был остановлен проезд по нескольким трассам государственного значения, в результате обрывов проводов на утро 22 января 150 населенных пунктов оставались без электричества.

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