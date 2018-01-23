наверх
23.01.201812:56
Курсы валют НБУ
  • USD28.88+ 0.03
  • EUR35.34- 0.01
Рубрики
Ещё
    Происшествия

    В Днепре наступил транспортный коллапс после обильного снегопада

    Тема:

    Украина: снежно-дождевой армагеддон (139)

    (обновлено: )34420
    С утра в городе затруднено движение автобусов, автомобилей и электротранспорта. На остановках скопились очереди из желающих добраться на работу в центр Днепра.
    Видео Facebook Олена Кондрацька

    КИЕВ, 23 янв — РИА Новости Украина. В Днепре во вторник из-за последствий сильного снегопада затруднено движение автобусов, автомобилей и электротранспорта, передают местные жители и СМИ.

    Добраться в центр города из спальных микрорайонов с утра 23 января было практически невозможно.

    "Днепропетровская панорама" передает, трамвайный маршрут №1 по направлению к Транспортному университету приостановил движение, а трамвай №5 курсирует с задержками в 30 минут.

    Смотрите также: "Такой катастрофы не было никогда". Мэр Измаила об отключениях света

    "Мост-Днепр" пишет, что большая очередь образовалась на маршрутку №157 на проспекте Ивана Мазепы (бывшего Петровского). На проспекте Сергея Нигояна на трамвайных путях застряла фура, которая заблокировала движение трамваев №11 и 15.

    Жители города выкладывают в социальных сетях фото и видео сугробов, в которых застряли трамваи и автобусы.

    Еще вечером 22 января и в ночь на 23 января в Днепре начался обильный снегопад, в результате чего начались проблемы с движением транспорта. Уже тогда было временно остановлено движение трамваев, начались проблемы с движением грузового транспорта.

    Смотрите также: Один в поле: в аэропорту Запорожья взлетную полосу от снега чистят лопатой

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Переговоры Порошенко и Трампа
    Давос-2018: что ждать Украине от пленума олигархов?
    Аэропорт "Киев" засыпало снегом
    Украина: снежно-дождевой армагеддон
    Президент Петр Порошенко. Архивное фото
    Реинтеграция Донбасса: закон принят, что дальше?
    Горящий отель Intercontinental в Кабуле после нападения боевиков
    Гибель украинцев в Кабуле: все о кровавом теракте