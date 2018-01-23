В Днепре наступил транспортный коллапс после обильного снегопада

КИЕВ, 23 янв — РИА Новости Украина. В Днепре во вторник из-за последствий сильного снегопада затруднено движение автобусов, автомобилей и электротранспорта, передают местные жители и СМИ.

Добраться в центр города из спальных микрорайонов с утра 23 января было практически невозможно.

"Днепропетровская панорама" передает, трамвайный маршрут №1 по направлению к Транспортному университету приостановил движение, а трамвай №5 курсирует с задержками в 30 минут.

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"Мост-Днепр" пишет, что большая очередь образовалась на маршрутку №157 на проспекте Ивана Мазепы (бывшего Петровского). На проспекте Сергея Нигояна на трамвайных путях застряла фура, которая заблокировала движение трамваев №11 и 15.

Жители города выкладывают в социальных сетях фото и видео сугробов, в которых застряли трамваи и автобусы.

Еще вечером 22 января и в ночь на 23 января в Днепре начался обильный снегопад, в результате чего начались проблемы с движением транспорта. Уже тогда было временно остановлено движение трамваев, начались проблемы с движением грузового транспорта.

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