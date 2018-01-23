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    Общество

    В аэропорту Запорожья из-за снегопада задерживаются рейсы

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    Украина: снежно-дождевой армагеддон (139)

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    В понедельник на территории Запорожской области наблюдались сильный снегопад, метели, порывы ветра от 15 до 20 м/с. Сейчас аэропорт "Запорожье" проводит работы по расчистке взлетно-посадочной полосы.
    Аэропорт Киев засыпало снегом
    Фото аэропорт "Киев"

    КИЕВ, 23 янв — РИА Новости Украина. Несколько рейсов задерживаются в международном аэропорту "Запорожье" из-за сильного снегопада, который шел всю ночь, сообщили в аэропорту.

    Сотрудник запорожского аэропорта чистит взлетную полосу от снега лопатой
    Facebook Виктор Прит
    Один в поле: в аэропорту Запорожья взлетную полосу от снега чистят лопатой

    Ранее синоптики предупредили об ухудшении погодных условий в Украине. В понедельник на территории Запорожской области наблюдались сильный снегопад, метели, порывы ветра от 15 до 20 м/с.

    "Накануне, 22 января, несмотря на крайне сложные погодные условия, все рейсы прибыли и были отправлены по расписанию. Однако из-за метели, продолжавшейся всю ночь, сегодня утром мы имеем вынужденный перерыв в работе: задерживается вылет рейса "Запорожье — Жуляны" компании "Мотор Сич", еще один рейс — "Запорожье — Борисполь" компании МАУ отменен, совмещен с дневным рейсом компании", — цитирует сообщение аэропорта агентство "Укринформ".

    Как отмечается, сейчас аэропорт "Запорожье" проводит работы по расчистке взлетно-посадочной полосы.

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