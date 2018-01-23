В аэропорту Запорожья из-за снегопада задерживаются рейсы

КИЕВ, 23 янв — РИА Новости Украина. Несколько рейсов задерживаются в международном аэропорту "Запорожье" из-за сильного снегопада, который шел всю ночь, сообщили в аэропорту.

Ранее синоптики предупредили об ухудшении погодных условий в Украине. В понедельник на территории Запорожской области наблюдались сильный снегопад, метели, порывы ветра от 15 до 20 м/с.

"Накануне, 22 января, несмотря на крайне сложные погодные условия, все рейсы прибыли и были отправлены по расписанию. Однако из-за метели, продолжавшейся всю ночь, сегодня утром мы имеем вынужденный перерыв в работе: задерживается вылет рейса "Запорожье — Жуляны" компании "Мотор Сич", еще один рейс — "Запорожье — Борисполь" компании МАУ отменен, совмещен с дневным рейсом компании", — цитирует сообщение аэропорта агентство "Укринформ".

Как отмечается, сейчас аэропорт "Запорожье" проводит работы по расчистке взлетно-посадочной полосы.