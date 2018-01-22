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    Один в поле: в аэропорту Запорожья взлетную полосу от снега чистят лопатой

    (обновлено: )508130
    Очевидец снял видео уборки снега в запорожском аэропорту: для расчистки взлетной и рулежной полосы администрация направила одного работника с лопатой.
    Сотрудник запорожского аэропорта чистит взлетную полосу от снега лопатой
    Facebook Виктор Прит

    В Запорожье администрация аэропорта отправила лишь одного сотрудника расчищать снег лопатой на взлетной полосе и полосе рулежки.

    Видеозапись труда единственного уборщика снега опубликовал депутат Запорожского горсовета Виктор Прит, который в аэропорту ожидал своего рейса.

    "Наши будни", — так он прокомментировал инцидент.

    Напомним, аэропорт "Запорожья" был признан лучшим в Украине по итогам 2016 года. Рейтинг составляла ассоциация "Аэропорты Украины".

    Ранее сообщалось, что аэропорт Херсона принял рейс из Шарм-эль-Шейха, который не смог вовремя приземлиться в Кривом Роге. Пассажиров перевезли автобусом.

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