Один в поле: в аэропорту Запорожья взлетную полосу от снега чистят лопатой

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В Запорожье администрация аэропорта отправила лишь одного сотрудника расчищать снег лопатой на взлетной полосе и полосе рулежки.

Видеозапись труда единственного уборщика снега опубликовал депутат Запорожского горсовета Виктор Прит, который в аэропорту ожидал своего рейса.

"Наши будни", — так он прокомментировал инцидент.

Напомним, аэропорт "Запорожья" был признан лучшим в Украине по итогам 2016 года. Рейтинг составляла ассоциация "Аэропорты Украины".

Ранее сообщалось, что аэропорт Херсона принял рейс из Шарм-эль-Шейха, который не смог вовремя приземлиться в Кривом Роге. Пассажиров перевезли автобусом.

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