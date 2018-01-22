наверх
22.01.201820:30
Курсы валют НБУ
  • USD28.84+ 0.07
  • EUR35.35+ 0.14
Рубрики
Ещё
    Происшествия

    В Запорожье при аварии машину нанизало на ограждение моста

    (обновлено: )25211
    На Арочном мосту через старое русло Днепра в Запорожье произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого пострадал водитель. Спасатели достали его из салона.
    В Запорожье автомобиль врезался в ограждение моста
    Фото Gazeta.zp.ua

    КИЕВ, 22 янв — РИА Новости Украина. В Запорожье произошла авария на Арочном мосту через старое русло Днепра, сообщает Gazeta.zp.ua.

    Обрушение на путепроводе, который пересекает проспект Комарова
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Он не устал. Киевский мост, где произошло обрушение конструкций

    Водитель Ford не смог справиться с управлением на скользкой дороге и врезался в металлическое ограждение моста.

    При столкновение автомобиль буквально нанизало на металлический забор. При ударе водитель выжил, однако оказался зажатым в салоне.

    Прибывшая бригада спасателей достала мужчину.

    Ранее в Киеве водитель легкового автомобиля на высокой скорости не справился с управлением на скользкой дороге и протаранил опору Моста метро. Его пассажир погиб на месте ДТП.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Горящий отель Intercontinental в Кабуле после нападения боевиков
    Гибель украинцев в Кабуле: все о кровавом теракте
    Рада приняла закон об обеспечении суверенитета на Донбассе
    Реинтеграция Донбасса: закон принят, что дальше?
    Переговоры Порошенко и Трампа
    Давос-2018: что ждать Украине от пленума олигархов?
    В Измаиле масштабные отключения электричества: комментарий мэра. Видео
    Украина: снежно-дождевой армагеддон