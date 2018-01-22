В Запорожье при аварии машину нанизало на ограждение моста

КИЕВ, 22 янв — РИА Новости Украина. В Запорожье произошла авария на Арочном мосту через старое русло Днепра, сообщает Gazeta.zp.ua.

Водитель Ford не смог справиться с управлением на скользкой дороге и врезался в металлическое ограждение моста.

При столкновение автомобиль буквально нанизало на металлический забор. При ударе водитель выжил, однако оказался зажатым в салоне.

Прибывшая бригада спасателей достала мужчину.

Ранее в Киеве водитель легкового автомобиля на высокой скорости не справился с управлением на скользкой дороге и протаранил опору Моста метро. Его пассажир погиб на месте ДТП.