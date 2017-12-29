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    Появились кадры готового участка Крымского моста

    (обновлено: )42480
    Строители благоустроили первый участок автодороги Крымского моста. Здесь уже уложен асфальт, смонтировано металлическое барьерное ограждение, установлены мачты освещения. Дорожникам осталось лишь нанести разметку.
    Крыминформ/Youtube

    Снимок благоустроенного участка моста выложила пресс-служба минтранса РФ. На сфотографированном участке моста видно, что дорожникам осталось лишь нанести разметку.

    Пресс-служба минтранса РФ
    Строители обустроили проезжую часть на одном из отрезков Крымского моста на острове Тузла

    Строители уже полностью завершили монтаж пролетов автомобильной части Крымского моста и соединили мостовым полотном таманский и керченский берега. Планируется, что автомобильное движение по мосту будет открыто в декабре 2018 года, а железнодорожное – к декабрю 2019 года. Однако темпы работ позволяют надеяться, что движение по автодорожной части моста смогут запустить значительно раньше, сообщает КрымИнформ.

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