Появились кадры готового участка Крымского моста

Снимок благоустроенного участка моста выложила пресс-служба минтранса РФ. На сфотографированном участке моста видно, что дорожникам осталось лишь нанести разметку.

Пресс-служба минтранса РФ Строители обустроили проезжую часть на одном из отрезков Крымского моста на острове Тузла

Строители уже полностью завершили монтаж пролетов автомобильной части Крымского моста и соединили мостовым полотном таманский и керченский берега. Планируется, что автомобильное движение по мосту будет открыто в декабре 2018 года, а железнодорожное – к декабрю 2019 года. Однако темпы работ позволяют надеяться, что движение по автодорожной части моста смогут запустить значительно раньше, сообщает КрымИнформ.