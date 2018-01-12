В Киеве перекроют три моста через Днепр

КИЕВ, 12 янв — РИА Новости Украина. В Киеве дорожные службы будут проводить ремонт покрытия на трех мостах, в связи с чем 12 января там будет ограничено движение, сообщает пресс-служба КГГА со ссылкой на "Киевавтодор".

Ограничение автомобильного движения запланировано:

11.00 — 17.00 на Южном мосту в направлении движения с просп. Бажана на Надднепрянское шоссе;

11.00 — 15.00 на Московском мосту и мосту через р. Десенка в направлении движения в сторону Троещины;

15.00 — 19.00 на Московском мосту и мосту через р. Десенка в направлении движения в сторону Петровки.

В начале января "Киевавтодор" уже перекрывал движение на четырех мостах для ремонта покрытия.