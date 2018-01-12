наверх
12.01.201811:57
Курсы валют НБУ
  • USD28.33+ 0.13
  • EUR33.97+ 0.32
Рубрики
Ещё
    Киев

    В Киеве перекроют три моста через Днепр

    (обновлено: )27420
    В связи с дорожными работами будет ограничено движение по Южному мосту, Московскому мосту и мосту через Десенку. "Киевавтодор" опубликовал график перекрытия движения на этих мостах.
    Южный мост в Киевве
    Фото "Информатор"

    КИЕВ, 12 янв — РИА Новости Украина. В Киеве дорожные службы будут проводить ремонт покрытия на трех мостах, в связи с чем 12 января там будет ограничено движение, сообщает пресс-служба КГГА со ссылкой на "Киевавтодор". 

    Минтранс РФ опубликовал фото готового участка Крымского моста
    Министерство транспорта РФ | Перейти в фотобанк
    Обнародованы первые фото готового участка Крымского моста

    Ограничение автомобильного движения запланировано:

    11.00 — 17.00 на Южном мосту в направлении движения с просп. Бажана на Надднепрянское шоссе;

    11.00 — 15.00 на Московском мосту и мосту через р. Десенка в направлении движения в сторону Троещины;

    15.00 — 19.00 на Московском мосту и мосту через р. Десенка в направлении движения в сторону Петровки.

    В начале января "Киевавтодор" уже перекрывал движение на четырех мостах для ремонта покрытия.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    В Запорожье мужчина, выпав из окна, упал на ребенка
    Атака на УПЦ МП: скандал в Запорожье набирает обороты
    ВМС Украины
    Возврат боевой техники из Крыма: согласится ли Украина?
    В киевскую детскую инфекционную больницу с диагнозом "корь" попали дети, которые посетили перед новым годом цирк "Кобзов"
    Вспышка кори в Украине: тысячи заболевших
    Обмен валют
    Курс гривны летит в пропасть