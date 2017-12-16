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    Общество

    Наводнение в Закарпатье повредило мост: люди в селе остались без дороги

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    Украина в тисках непогоды (388)

    (обновлено: )15321
    В результате повреждения бетонного моста в Закарпатье, на противоположном берегу остались 64 жилых дома без дороги. Люди вынуждены переходить с берега на берег по кладке.
    Поврежденный мост в Закарпатье
    Закарпатская ОГА

    КИЕВ, 16 дек — РИА Новости Украина. В результате подъема уровня воды в верховьях реки Латорица паводковая волна повредила бетонный мост в высокогорном селе Котельница Воловецкого района на Закарпатье. Об этом сообщила пресс-служба главы Закарпатской обладминистрации Геннадия Москаля.

    Повреждена одна опора моста, перекрытие просело, часть почвы перед мостом обвалилась. Движение авто по мосту перекрыто.

    Закарпатская ОГА
    Поврежденный мост в Закарпатье
    Закарпатская ОГА
    Поврежденный мост в Закарпатье

    "На противоположном берегу остаются 64 жилых дома. Поскольку автомобильное движение туда заблокировано, люди переходят с берега на берег по кладке. Сейчас на месте находится председатель Воловецкой райгосадминистрации", – цитирует пресс-служба слова Москаля.

    Отметим, что мост построен в начале 80-х прошлого века и находится на балансе облавтодора

    "Дорожникам уже дано поручение выехать в Котельницу, провести обследование повреждений и вместе со спасателями и местными органами власти организовать временную переправу", – говорится в сообщении.

    Напомним, ранее в соцсетях сообщали, что в Киеве баржа врезалась в опору пешеходного моста.

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