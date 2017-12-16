Наводнение в Закарпатье повредило мост: люди в селе остались без дороги

КИЕВ, 16 дек — РИА Новости Украина. В результате подъема уровня воды в верховьях реки Латорица паводковая волна повредила бетонный мост в высокогорном селе Котельница Воловецкого района на Закарпатье. Об этом сообщила пресс-служба главы Закарпатской обладминистрации Геннадия Москаля.
Повреждена одна опора моста, перекрытие просело, часть почвы перед мостом обвалилась. Движение авто по мосту перекрыто.
"На противоположном берегу остаются 64 жилых дома. Поскольку автомобильное движение туда заблокировано, люди переходят с берега на берег по кладке. Сейчас на месте находится председатель Воловецкой райгосадминистрации", – цитирует пресс-служба слова Москаля.
Отметим, что мост построен в начале 80-х прошлого века и находится на балансе облавтодора
"Дорожникам уже дано поручение выехать в Котельницу, провести обследование повреждений и вместе со спасателями и местными органами власти организовать временную переправу", – говорится в сообщении.
Напомним, ранее в соцсетях сообщали, что в Киеве баржа врезалась в опору пешеходного моста.