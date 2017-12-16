Наводнение в Закарпатье повредило мост: люди в селе остались без дороги

Закарпатская ОГА

КИЕВ, 16 дек — РИА Новости Украина. В результате подъема уровня воды в верховьях реки Латорица паводковая волна повредила бетонный мост в высокогорном селе Котельница Воловецкого района на Закарпатье. Об этом сообщила пресс-служба главы Закарпатской обладминистрации Геннадия Москаля.

Повреждена одна опора моста, перекрытие просело, часть почвы перед мостом обвалилась. Движение авто по мосту перекрыто.

Закарпатская ОГА Поврежденный мост в Закарпатье

Закарпатская ОГА Поврежденный мост в Закарпатье

"На противоположном берегу остаются 64 жилых дома. Поскольку автомобильное движение туда заблокировано, люди переходят с берега на берег по кладке. Сейчас на месте находится председатель Воловецкой райгосадминистрации", – цитирует пресс-служба слова Москаля.

Отметим, что мост построен в начале 80-х прошлого века и находится на балансе облавтодора

"Дорожникам уже дано поручение выехать в Котельницу, провести обследование повреждений и вместе со спасателями и местными органами власти организовать временную переправу", – говорится в сообщении.

Напомним, ранее в соцсетях сообщали, что в Киеве баржа врезалась в опору пешеходного моста.